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صفقات نفطية مثيرة للجدل.. الوطنية للنفط تمنح حصة غير مسبوقة لشركة تركية

تحركات حكومية مثيرة.. تفاصيل تسريبات صفقات النفط تثير استياء الشركات الكبرى

25 مايو، 2024 10:42 م
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صفقات نفطية مثيرة للجدل.. الوطنية للنفط تمنح حصة غير مسبوقة لشركة تركية
صفقات نفطية مثيرة للجدل.. الوطنية للنفط تمنح حصة غير مسبوقة لشركة تركية

في تقرير نشره موقع “أفريكا إنيرجي“، أُعلن عن صفقات نفطية جديدة أبرمت بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة تركية غير معروفة، مما أثار الجدل بين الأوساط المعنية. وكشف الموقع أن هذه الصفقات تضمنت منح حصة إنتاج غير مسبوقة تبلغ 40٪ من أكبر حقل نفطي وغاز غير مطور.

ووفقًا لما ورد في التقرير، تم منح “أفريكا إنيرجي” حق الوصول إلى مجموعة واسعة من الوثائق المسربة التي تلقي الضوء على تفاصيل هذه الصفقات المثيرة. وأشار الموقع إلى اجتماع عُقد بين محافظ البنك المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في محاولة منهما لإلغاء الصفقة.

ومع ذلك، قرر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، المضي قدمًا في منح الحصة الإنتاجية الكبيرة. هذا التحول في الأحداث أثار استياء شركات النفط الكبرى مثل إيني الإيطالية وتوتال إنيرجي الفرنسية وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وكذلك الشركة التركية للطاقة (TEC) التي كانت تتفاوض على الصفقة منذ أكثر من عامين.

وأفاد التقرير بأن الوثائق المسربة تكشف عن العديد من المخاوف المتعلقة بإدارة قطاع النفط في ليبيا. ويبدو أن المؤسسة الوطنية للنفط قد تجاهلت تحذيرات وزير النفط بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، محمد عون ومسؤولين آخرين.

كما تضم الوثائق محاضر اجتماع الحكومة الوطنية والمجلس الأعلى لشؤون الطاقة بتاريخ 25 سبتمبر 2023، حيث وافق على الاتفاقيات المتعلقة بحقل NC7. ويُظهر هذا التغيير تأثيرًا سلبيًا على خطط زيادة إنتاج النفط والغاز الليبي على المدى القصير، إذ يشكك التقرير في قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على تطوير الحقل بمفردها.

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25 مايو، 2024 10:42 م
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