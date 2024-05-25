سيميوني: ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم ومن الصعب التنافس معه

أخبار ليبيا 24

قال دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عشية المباراة النهائية لفريقه في الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد، إن الفريق لم يحقق أهدافه هذا الموسم وأن ريال مدريد الفائز باللقب هو أفضل فريق في العالم.

وضمن أتلتيكو، الذي سيحتل المركز الرابع في الترتيب خلف ريال مدريد، وصيف البطل برشلونة ومفاجأة جيرونا، مكانه في دوري أبطال أوروبا، رغم أن المدرب يعتقد أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل.

شباب ريال مدريد

سيميوني قال: “لدينا مسؤولية للوصول إلى دوري أبطال أوروبا كل عام.. يمكن استبعادك، ولكن يمكنك أيضًا أن تكون بطلاً، ولكن مع ريال مدريد، الذي هو أفضل فريق في العالم وسيستمر كذلك لأنه جدد شباب الفريق”.

وأضاف سيميوني في مؤتمر صحفي: “الأمر ليس سهلا.. علينا أن نستمر في العمل بنسبة 120% لأن 100% ليست كافية و80% أقل من ذلك حتى نتمكن من الاقتراب منهم، مع الأخذ في الاعتبار أن من هم تحتنا يتحسنون أيضًا”.

وقال المدرب الأرجنتيني، إن الفريق افتقر إلى الرد المناسب عندما كان الأمر أكثر أهمية، مثلما حدث عندما خرج من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة 5-4 في مجموع المباراتين أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دور الثمانية.

وقال: “كنا قريبين من نهائي كأس الملك وكنا نتوقع الوصول إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.. لقد خلقنا الوهم بأننا في نهائي محتمل ولم نتمكن من القيام بذلك، لذلك علينا الآن أن نفكر”.

وأضاف سيميوني (54 عاما) أنّه على الرغم من وجود أوجه قصور هذا الموسم، فإنه لا يزال متحمسا للمستقبل وينعكس على فترة عمله الطويلة التي استمرت 12 عاما في النادي، بعد أن حقق 402 انتصارا في 680 مباراة.

وقال: “لقد كان لدي لاعبين سمحوا لي بالمنافسة كما فعلنا منذ وصولي، وطاقم تدريب حيث كل من سار في هذا الطريق أعطى أقصى قدر من الوهم بأن هناك دائمًا مجال للتحسين والنمو”.