درناوي يصفُ لوكالتنا فاجعة درنة بالطامة | الجزء الثالث

أخبار ليبيا 24

كنا معكم في الجزئين الأول والثاني من حكاية مروان الذي قصّ بحرقة أحداث قصته المأساوية، التي ابتدأت بصرخة إحدى بناته… “بابا الميه خشت علينا”!!، إذ تحدث مروان لوكالتنا في الجزء الثاني كيف دخلت المياه وبدون سابق إنذار إلى منزلهم، وسط صراخ بناته من هوّل الفاجعة… ومع ارتفاع منسوب المياه واصراره على نجاة عائلته من الكارثة، تمكن مروان من دفع اثنين من بناته باتجاه سطح المنزل.. ووصف لنا مروان مفطور القلب عن لحظة لم تفارق ذهنه البتة وهي: وفي لحظات مأساوية، بدا فيها الوقت وكأنه قد توقف، يصفُ المشهد مذهولاً عيناه بارزتان مملؤتان بالحسرة “الميّه رافعتني، وأنا نطفو، وتطفوا معيا الثلاجة والغاز كأنهم بشر.. والحوش مليان ميّ” على حد تعبيره.

ووصلنا وإياكم إلى تمكن مروان من النجاة ولكن الطوفان المدمّرة وبفعل ضغطها وقوتها الشديدتين أغلقت الأبواب كافة على بناته الثلاثة وأمهن.. وسط ارتفاع منسوب المياه داخل المنزل وفي الجزء الثالث سنعرف بقية الحكاية.

يُكمل مروان من حيثُ توقف… عندما ارتفع منسوب المياه أول مرة، يبدو صرخاتنا نبّهت من حولنا، وعليه.. عندما صعدت لسطح المنزل وجدت أناسًا لا أعرفها، نقلها الطوفان من أماكنة بعيدة.. بعيدة جدًا، وحط بهم فوق منزلنا، وجود أعداد كبيرة من الأشخاص فوق منزلي، ونظراتي الفاحصة والمتوجسة التي رأت هول كارثة لم يسبق لها مثيل جعلتني أردك أن الكارثة لم تحل بي فقط، بل حلّت بمدينة بأكملها، يبدو أن الخسارة فادحة.. تعدى الوصف والمنطق “لما وصلت للسطاح ولقيت الناس عالم فوق حوشي وشفت كيف الدنيا غارقة أدركت أن مش أنا بس اللي متضرر؛ لأن لما خشت علينا الميه أول مرة كنت نحساب أن أنا فقط اللي تضرر وحوشه وغرق، كنت نفكر بمنظور ضيق.. بس الكارثة أن في ناس واجد ما تقدرش تعدهم تضرروا” على حد تعبيره.

نجاة غير ممكنة

يواصل مروان الذي يتحدث لوكالتنا بحرقة محاولاً وصف تلك اللحظات العصيبة الحديث عن تفاصيل الحكاية بالقول: كانت الساعة الثالثة فجرّا.. الظلام لا يزال حالكًا والفجر أبى البزوغ.. البرق يسطع فوق مدينة أغرقتها السيول المدمّرة التي إن ارتطمت ببناية أغرقتها، وأصوات تتعالى تبحث عن منقذ، ولكن لم تجد سوى الموت مُنقذا.. إنها فكرة النجاة، فكرت التمسك بالحياة، بغريزة البقاء، ولكن… نبقى لأجل من؟

أهوال يوم القيامة؟

يقول مروان: السيول الجامحة أخذت كل ما في طريقها، أليس ضربًا من الخيال أن ترى بنايات بأكملها تطفو في غثاء السيل؟ “

الناس تعيط وحوشين تتحرك.. وقتها نحساب أن الكارثة في الشارع كان نطاق تفكيري ضيق، وأبدًا ما فكرتش أنها كارثة مدينة بأكملها مش كارثة شارع.. ما حد كان فاهم.. هذي مياه بحر؟ ولا مياه سيول ولا أمطار؟ ذهول”

يواصل مروان الحديث لوكالتنا… رغم أنني لم أتمكن من إنقاذ بناتي الثلاثة وأمهن ولا أعلم مصيرهن بعد.. وتبقى لدي فقط ابنتان إلا أنني وبعضٌ من جيراني قمنا بصلاة ركتين شكر لله على نجاتنا، والحمد الله… وبعد مرور بعض الوقت بدأت المياه في الانحسار ولكن بشكل بطيء.. وتجدّد لدي الأمل في العثور على بقية عائلتي.

كان هذا الجزء الثالث من حكاية مروان ولمعرفة هل تمكنت عائلته من النجاة؟ وماذا حلّ بالمدينة وبشارعهم تابعوا معنا بقية الأجزاء.