دراسة تثبت شرب الشاهي بالحليب له مخاطر جانبية

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وجبة الفطور للكثير من الليبيين تعتمد على شرب الشاهي بالحليب، وتقوم صراعات كبيرة حول تسميته حليب بالشاهي أو العكس، ولكن الجميع يتفق على حب النكهة والمزاج الصباحي المرافق لشربه.

ولكن أثبتت دراسة جديد في الهند، أن لشرب الحليب بالشاهي مضار على الصحة العامة، وبحسب المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) حذر من أن الاستهلاك المفرط لشاهي الحليب يمكن أن يعيق امتصاص الحديد في أجسامنا؛ وهذا يدل على أن الشاهي بالحليب ليس مفيدًا جدًا للصحة ولكن ما الخطر الذي يسببه الإفراط في غليان الشاهي على صحتنا؟

تفصيل للدراسة وفهم لمخاطر الشاهي بالحليب

ووفقا لدراسة، يحتوي الشاهي الأسود على مركبات البوليفينول مثل العفص، ومضادات الاكسدة، والثيافلافين والفلافونويد وهي مضادات أكسدة طبيعية. حيث تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الجذور الحرة الضارة في الجسم والوقاية من الأمراض مثل السرطان والسكري وأمراض القلب، وهذه من فوائد ومميزات شرب الشاهي.

على الرغم من أن العفص له العديد من المزايا، إلا أن العفص الزائد وفقًا للدراسة، يمكن أن تكون له آثار جانبية؛ فعندما نفرط في غلي الشاهي الأسود أو الشاهي بالحليب، فإنه يطلق العفص الزائد. الذي يعمل على تخفيض الحديد والكالسيوم “فيضر بامتصاص العناصر الغذائية وخاصة الحديد والكالسيوم. لذا يفضل عدم تناول الشاهي مع الوجبات أو المكملات الغذائية لأنها تعيق امتصاص العناصر الغذائية”.

وأوضحت الدراسة أن “غالبًا ما يُلاحظ أن الأشخاص الذين يتناولون كميات زائدة من العفص من عدة أكواب من الشاهي القوي يصابون بفقر الدم، وهو انخفاض تركيز الهيموغلوبين في الدم بسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد”.

ويحتوي هأيضًا على الكافيين بكميات صغيرة. وتؤكد الدراسة “عندما يتم غلي الشاهي أكثر من اللازم وتناول عدة أكواب من الشاهي في اليوم قد يسبب جرعة زائدة من الكافيين ما يسبب الصداع والأرق وقد يعيق امتصاص الحديد؛ وهذا يمكن أن يسبب أيضًا الغثيان والحموضة التي تسبب حرقة المعدة والانتفاخ وقد يؤدي أيضًا إلى الإدمان؛ وقد يؤدي حتى إلى الجفاف والدوخة ويمكن أيضا أن ينتج مواد مسرطنة”.