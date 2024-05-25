حماد: ليبيا تشهد موجة نزوح كبيرة من السودان

قال أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية إن ليبيا تشهد موجة نزوح كبيرة من السودان، محذرًا من انخراط النازحين في مسارات الهجرة غير الشرعية.

حماد وخلال كلمته في المؤتمر الأفريقي الأوروبي للهجرة، أبدى استعداد حكومته بدعمٍ من القيادة العامة للجيش الوطني؛ التعاون لتنفيذ الخطط الدولية الرامية لكبح تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.

وقال حماد: “إن الحلول المستدامة لقضايا الهجرة لابد أن تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال” على حد قوله

وانطلقتْ اليوم فعاليات أعمال المؤتمر الأفريقي الأوروبي حول الهجرة تحت شعار حلول مستدامة للهجرة بمشاركة برلمانية وحكومية من القارتين الافريقية والأوروبية

وفي وقتٍ سابق… تمكنتْ المنظمة الدولية للهجرة من إعادة 80 ألف مهاجر طوعيًا إلى بلدهم الأم، على مدار 9 أعوام، وذلك بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

المنظمة أكدتْ أنّ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية من ضحايا الاتجار بلغ 2733 ضحية و843 طفلا غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم إلى جانب 5144 مهاجرًا من ذوي الاحتياجات الطبية، مشيرةً إلى مساعدتها لمهاجرين من جنسياتٍ مختلفة من أفريقيا وآسيا، كانوا يأملون العودة إلى بلدانهم الأصلية، بحسب المنظمة.

وأوضحت المنظمة أنّها تمكنتْ من إعادة 38 مهاجرًا تضرّروا من عاصفة دانيال في مدن درنة وشحات والبيضاء، مؤكدةً تلقيهم للرعاية الصحية والحماية اللازمة.

وبحسبِ منظمة الهجرة الدولية يضمن برنامج العودة الطوعية الذي تمكنت من خلاله من إعادة 80 ألف مهاجر منذ العام 2015، وموّل من الاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا وإيطاليا؛ المساعدات الإنسانية اللازمة ويوفر حياة كريمة وآمنة ورحلة سريعة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.