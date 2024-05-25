جيريمي: الاقتصاد الليبي سيتعفى شريطة تقاسم الإيرادات بعدالة

أفصحَ جيريمي برنت، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عن أن الاقتصاد الليبي بحاجة إلى أمرين لتحقيق الاستقرار هما تقاسم الإيرادات النفطية بعدالة، وتبني إصلاحات مالية.

جيريمي وخلال لقائه عمر تنتوس رئيس لجنة المالية والموازنة العامة بالبرلمان، أكد في تدوينة عبر موقع (X) على أهمية تقاسم الإيرادات النفطية بشكل شفاف وعادل بين الليبيين ووضعِ سياسة مالية متماسكة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، حسب تعبيره.

وفي وقتٍ سابق… أبدى جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الاقتصاد الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جيرمي بوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية محمد الحويج؛ إذ ناقشَ الطرفان أهداف تنويع الاقتصاد في ليبيا، وكيف يمكن للولايات المتحدة والشركات الأميركية دعم التطلعات الاقتصادية لليبيا، بحسبِ تدوينة على حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر منصة X.

وفي لقاءٍ منفصل… أكدَ جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية على موقف الولايات المتحدة الداعم لحماية سيادة ليبيا وصون حدودها.

جيريمي وخلال لقائه رئيس الأركان محمد الحداد في طرابلس، ناقشَا الأوضاع الأمنية والعسكرية، إذ شدّد جيريمي على موقف بلاده الداعم للجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا وتأمين حدودها في ظل التحديات والاضطرابات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، بحسب تدوينة لجيرمي عبر منصة «X»

وشدّد جيريمي خلال لقائه الحداد على تشجيع أمريكا توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، حسب قوله.