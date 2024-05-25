تقرير ديوان المحاسبة يكشف تجاوزات مالية في اقتصاد الدبيبة

كشفت وثائق مسربة عن تقرير صادرة ديوان المحاسبة، النقاب عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة في وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة منتهية الولاية تحت قيادة محمد الحويج.

وأبرز التقرير الذي تحصلت “أخبار ليبيا 24“، على نسخة منه صرف مكافآت مالية بطرق مخالفة للقوانين، إضافةً إلى منح مبالغ غير مبررة لجهات أمنية، ورصد مخالفات في مكتب العلامات التجارية. كما أشار التقرير إلى صرف مكافآت لموظفين يتبعون جهات ذات ذمة مالية مستقلة، مخالفاً بذلك المادة (22) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وكذلك القرار رقم (212) لسنة 2023، الذي منح مهمة عمل لمدة خمسة أيام للملحق التجاري في تركيا، بالرغم من تبعيته لوزارة الخارجية، ما يتعارض مع المادة (155) من نفس اللائحة.

كما تناول التقرير منح مكافآت للجنة الدائمة دون توضيح الأعمال المنجزة أو تقديم تقارير متابعة للمشاريع التدريبية والتنموية لعام 2023، ما يخالف تعميم رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (6) لسنة 2022 بشأن ترشيد الإنفاق العام.

وقد تضمن التقرير أيضًا تحميل بند الأتعاب والمكافآت بمبالغ مصروفة لأفراد الأمن والحراسة على شكل مكافآت شهرية لعدد 28 فردًا، بالرغم من تبعيتهم لجهات ذات ذمة مالية مستقلة. وتم بموجب إذن الصرف رقم (8/197) بتاريخ 23 مايو 2023، صرف مبلغ 4,500 دينار كمكافأة عن تسعة أشهر تبدأ من مايو 2021، وهو ما تم تحميله على بند مصروفات سنوات سابقة “الباب الثاني”، بينما كان يجب تحميل مبلغ 500 دينار الخاص بشهر يناير 2023 على بند مكافآت السنة المالية 2023.