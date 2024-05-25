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انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة يدفن المئات في قرية كاوكالام

25 مايو، 2024 9:10 ص
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انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة يدفن المئات في قرية كاوكالام

أخبار ليبيا 24

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن أكثر من 300 شخص وأكثر من 1100 منزل دفنوا جراء انهيار أرضي هائل دمر قرية نائية في شمال بابوا غينيا الجديدة.

ويخشى أن يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي ضرب قرية كاوكالام في مقاطعة إنجا، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورسبي.

وقالت صحيفة بابوا غينيا الجديدة بوست كوريير نقلا عن تصريحات عضو برلمان البلاد إيموس أكيم إن الانهيار الأرضي الذي وقع في الدولة الواقعة على المحيط الهادئ شمال أستراليا دفن أكثر من 300 شخص و1182 منزلا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، اليوم السبت، إن أكثر من ست قرى تأثرت بالانهيار الأرضي في منطقة موليتاكا بالإقليم.

انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة يدفن المئات في قرية كاوكالام

وقال متحدث في بيان: “المفوضية العليا الأسترالية في بورت مورسبي على اتصال وثيق مع سلطات بابوا غينيا الجديدة لإجراء مزيد من التقييمات حول حجم الأضرار والخسائر”.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم السبت، أنه جرى انتشال أربع جثث من المنطقة بعد أن وصلت فرق الطوارئ إلى المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة يدفن المئات في قرية كاوكالام

وذكرت الإذاعة، أن الانهيار الأرضي أدى إلى منع الوصول إلى الطريق السريع، ما جعل المروحيات هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى المنطقة.

وقال رئيس الوزراء جيمس ماراب إن مسؤولي الكوارث وقوات الدفاع ووزارة الأشغال والطرق السريعة يساعدون في جهود الإغاثة والإنعاش.

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25 مايو، 2024 9:10 ص
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