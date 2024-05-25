الكهرباء: انطلاق قافلة محملة بالمواد المخصصة للمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها أطلقت قافلة محملة بالمواد المخصصة للمنطقة الشرقية. وأضافت الشركة، أن القافلة تحمل مواد ومعدات متمثلة في محولات بسعات وأحجام مختلفة لصالح إدارة توزيع سهل بنغازي، بالإضافة إلى قطع غيار لإجراء الصيانات الطارئة لمحطة شمال بنغازي، موردة من شركتي سيمنس الألمانية وGE الأمريكية.

وقالت شركة الكهرباء، إن إرسال القافلة يأتي للرفع من كفاءة محطة شمال بنغازي والمحافظة على استدامة التوليد، بما يتناسب مع الطلب المتزايد على الطاقة.

وذكرت شركة الكهرباء، إنّه تمّ صرف مواد لمحطة حقن حي السلام 220/30/11 الجديدة في بنغازي، لأجل استكمال هذا المشروع الهام وفق الجدول الزمني المعد لذلك.

وأشارت الشركة، إلى أنّه صرفت وحدات تبريد لمحطات توليد في كل من الخمس ومصراتة وسرت والزويتينة وشمال بنغازي وطبرق ودرنة والكفرة والسرير.

الكهرباء: استمرار العمل في محطة الخليج

هذا وذكرت الشركة العامة للكهرباء أن أعمال مشروع خط الغاز المغذي لمحطة كهرباء الخليج البخارية، لازالت مستمرة.

وقالت إنّه وصلت يوم الخميس إلى موقع المشروع بمدينة سرت المواد الخاصة بمحطة استقبال الغاز لتخفيض الضغط والقياس، ومواد غرفة التحكم.

وأضاف: “على الفور بدأت أعمال التركيبات وذلك لتسريع وتيرة تشغيل مشروع تزويد محطة كهرباء الخليج البخارية بالغاز الطبيعي”.

ويجري تنفيذ المشروع شركة خليج سرت تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء.