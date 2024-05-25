صحة

العلم يؤكد نصائح الأمهات.. الغضب يقودك لأزمة قلبية أو لـ”الجنون”

يؤثر على الجهاز الهضمي.. ويؤذي الأعصاب

25 مايو، 2024 10:07 ص
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الغضب
الغضب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

 

“قلبك وعقلك وجهازك الهضمي في خطر إن كنت كثير الغضب”.. رغم أنها تبدو نصيحة من أم لابنها، لكنها في الواقع حقيقة علمية أصبحت مؤكدة.

البحث المشار إليه سلطت جريدة “وول ستريت” الأمريكية، الضوء عليه، مؤكدة أن من يمر بنوبات غضب طويلة، لن تكون حالته النفسية هي المتضرر الوحيد من الأمر؛ إذ أن الغضب يتردد صداه في كل أجزاء الجسم، يضغط.. كأنه قنبلة توشك على الانفجار.

حمل البحث تأييد مجلة جمعية القلب في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أنه خضع لمراجعة الأقران، وأصبح يقينا أن القلب أبرز عضو يتأثر بالغضب.

يبدأ الأمر بضرر يصيب أوعيتك الدموية ببطء، فتصبح غير قادرة على أداء عملها، لينتهي الأمر بنوبة قلبية قد تقود إلى موت مفاجئ: “ثبت أن حركة الدم في الجسد تصبح في أسوأ حالاتها في وقت الغضب”.

 

الغضب يستهلك الجسد

 

يشعر الجسم بخطر محدق، تنشط حركة الإشارت في الأعصاب، وينشأ التهاب، يؤثر مباشرة على عملية الهضم.
وبحسب العلماء، حينما يشعر الجسد بالخطر، ينتقل الدم فورا إلى العضلات للسماح للإنسان بالدفاع عن نفسه أو الهروب من الخطر، وفي المقابل لا تستقبل بقية الأجهزة ما يكفي من الدم.. قد تتحمل الأمر قليلا، لكن التفاقم مصير محتوم.
وتأكد أن نوبة الغضب ليست لحظة شيطان عابرة، بل تؤثر بشكل قوي على قدرات الإنسان العقلية؛ إذ تقل إمكانية اكتساب معارف جديدة، ويتأثر الثبات الانفعالي، فيفقد الغاضب تركيزه بسهولة، ويتشتت انتباهه.
ومن الطبيعي أن يصاحب الغضب توتر، وهذا له تأثير شديد القوة على خلايا الدماغ، ويضر مباشرة بقوة الذاكرة وبالقدرة على فصل المشاعر عن القرارات.

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25 مايو، 2024 10:07 ص
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