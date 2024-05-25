الشيباني: التصلب في المواقف يدفع بليبيا نحو الهاوية

قال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، إن التمترس خلف المواقف والإصرار على البقاء في المشهد بأي ثمن، حتى لو تطلب ذلك تسول الدعم من الخارج لمواجهة الإخوة في الداخل، يساهم في دفع ليبيا نحو الهاوية التي تظهر علاماتها في كل المجالات.

وأوضح الشيباني في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الحل يتطلب تقديم تنازلات مرة من قبل بعض الأطراف بأن تترك هذه الجولة، والتي يمكن أن تكون سنتين بدلًا من أربعة. على أن تُجرى الانتخابات بدون مشاركتهم، وقد يدفعون بمن يمثلهم، ويتركون السفينة تصل إلى بر الأمان وتتخلص ليبيا من الأجسام الجاثمة وتجدد الشرعية المتآكلة ويستعيد الشعب الدولة، مشيرا إلى أن هذا الموقف سيكون لهم المجد والفخار، وسيخلدهم التاريخ أكثر من لو ترشحوا، فازوا أو خسروا. وستكون لهم ليبيا ذاكرةً شعبيةً للدعم في الجولات القادمة.

وفي سياق آخر، قال الشيباني أنه يتابع حراك شباب تاورغاء الرافض لمحاولات البعض المطالبة بأن تكون بلدية تاورغاء فرعًا بلديًا تابعًا لبلدية مصراتة، معربا عن أمله أن يكون هذا الحراك سلميًا وحضاريًا.

وأوضح الشيباني أن الحكم المحلي له قانون 59/2012 ينظمه، والمعياران الرئيسيان في هذا الأمر هما عدد السكان والمساحة الجغرافية، وهما متوفران، إضافة إلى الوضع الاستثنائي للمدينة”. مشيرًا إلى أن هذا الشأن يخص السلطة التشريعية التي تصدر القوانين والحكومة المخولة بالتنفيذ بعيدًا عن المماحكات الاجتماعية التي لن تجلب النفع وتزيد الأمور تعقيدًا. وأضاف الشيباني أن كل الإجراءات الإدارية تسير في الاتجاه الصحيح، والفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها.