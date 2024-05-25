السايح يستعبد إجراء الانتخابات الليبية لهذا السبب

استبعدَ عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إجراء الانتخابات على المدى القصير؛ مرجعًا السبب لما وصفه بالقيود الكبيرة التي تواجه مسار الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.

السايح؛ وخلال حواره مع المجلس الأطلسي، اعتبر أن تعديل القوانين الانتخابية هو أكبر التحديات، بل هو تحدي أكبر حتى من صياغتها، لافتًا إلى أن البيئة السياسية في ليبيا أصبحتْ معادية لمفاهيم الديمقراطية خصوصًا في ظل عدم ودود دستور يتنظم آلية التداول السلمي للسلطة.

ووصف السايح التدخلات الأجنبية وأداء المبعوثين الأمميين في ليبيا بالسيء.

السايح وحماد يبحثان آليات إجراء الانتخابات

وفي وقتٍ سابق… بحثَ أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، في بنغازي؛ آلياتِ دعم الحكومة للمفوضية لتمكينها من أداء واجباتها والوصول إلى الانتخابات المنشودة.

حماد: الحكومة مستعدة للتعاون مع المفوضية

وخلال الاجتماع الذي عقد في بنغازي، أطلع السائح حماد على استعدادات المفوضية لبدء عملية الانتخابات للمجالس البلدية في كافة أنحاء البلاد، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

بدوره أكد حماد على دعم الحكومة الكامل لعمل المفوضية، واستعداداها الدائم للتنسيق والتعاون المشترك بهدف إنجاح دور المفوضية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي بالوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.