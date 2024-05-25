افحيمة يحذّر: زيارات المبعوثين الأمميين ليست بما تبدو عليه

قال صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، إنه مع انتهاء ولاية كل رئيس للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، يتجه انتظار الليبيين نحو المستقبل بأمل وتفاؤل، متوقعين رؤية مبادرات جديدة لحل الأزمة التي ألمت بالبلاد وشعبها.

أوضح افحيمة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“ أن التغيير في أداء البعثة لا يظهر بشكل واضح في كل مرة، ويرجع ذلك برأيه إلى ضرورة تكامل الجهود والاستفادة من التجارب السابقة لتحقيق التقدم المطلوب.

وأوضح أن الفرص المتاحة أمام الليبيين لاستعادة الاستقرار قد تكون محدودة في المستقبل، مما يتطلب التحرك بحكمة وتوجيه الجهود نحو الأهداف الجوهرية.

أشار افحيمة إلى ضرورة إعداد خطة بديلة في حالة فشل الجهود الحالية، مستغلا التقارب المحتمل بين البرلمان ومجلس الدولة لتعزيز العمل السياسي وتحقيق الاستقرار.

وأكد على أن سياسة اللعب على المتناقضات أصبحت واضحة، مؤكداً على ضرورة التصدي بقوة لهذه السياسات من أجل الحفاظ على وحدة الصف ومنع استمرار الفوضى والتقسيم.

من ناحية أخرى، أوضح افحيمة أن أكثر من أربعين نائبا طالبوا رئيس مجلس النواب بعقد جلسة عاجلة في مدينة طبرق لمناقشة الأوضاع الطارئة في المجلس، ولكن يجب التنسيق مع مكتب المقرر لتحديد أولويات الجلسة.

وأضاف أفحيمة: “وكثير من النواب وأنا أحدهم وقع لغرض التسريع في عقد الجلسة ولا يعنيه أن تكون في طبرق أو بنغازي أو سبها أو أي مكان آخرى”.