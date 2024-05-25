أوبك تؤجل اجتماعها إلى الثاني من يونيو

أجّل تحالف منظمة أوبك+ اجتماعه المرّتقب يومًا واحدًا إلى الثاني من يونيو المقبل، ومن المقرّر عقده عبر الإنترنت بعد أن كان مقرر عقده في فيينا.

منظمة أوبك+، من المرتقب أن تناقش مستجدات الخفض الطوعي للإنتاج الذي يبلغُ 2.2 مليون برميل يومًا للنصف الأول من العام الحالي، وذلك بقيادة المملكة العربية السعودية.

إلى ذلك.. أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

منظمة أوبك؛ توقعتْ في تقريرها الشهر الصادر اليوم أن تحقق معروضات الخام (خارج إنتاج التحالف) خلال 2024-2025 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين انخفضتْ مستويات إنتاج التحالف بـــ246 ألف برميل يوميًا.

وتوقعتْ منظمة أوبك أن تقود الصين قاطرة نمو الطلب على الخام خلال الصيف المقبل، في ظل ازدياد الطلب على وقود الطائرات متأثرًا بنشاط حركة السفر والشحن الجوي.

وفي السياق المحليّ… كشفتْ وزارة النفط والغاز، أن حجم الإيرادات من شركات عقود الامتياز والمشاركة حقق 1.37 مليار دينار خلال أبريل الماضي.

وأوضحتْ الوزارة أن حجم الإيرادات التي جرى تحصيلُها من عقود الامتياز والمشاركة عن شركتي كونوكو فليسب وتوتال إنيرجي، تتضمن الإتاوات والضرائب عن الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام.