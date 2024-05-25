أبقار ليبيا في خطر.. استغاثة عاجلة لإنقاذ الثروة الحيوانية من مرض الجلد العقدي

في رحاب أرض ليبيا الخصبة، وتحت سماءٍ كانت يومًا تُظلِّل الثروة الحيوانية الوفيرة، ينفطر القلب وتتداعى الآمال على صخرة الواقع الأليم. في مدينة مصراتة، يقف مدير مكتب الصحة الحيوانية، سالم البدري، ويطلق نداء استغاثة يمزق الصمت المدقع، طالبًا النجدة العاجلة لإنقاذ ما تبقى من أرواح الأبقار المهددة بمرض الجلد العقدي.

منذ شهر نوفمبر الماضي، جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ اجتاح هذا المرض اللعين القطيع بعد القطيع، متسربًا عبر الأودية والمدن، ولم يبقِ على أخضر ولا يابس. في وجه هذه الكارثة التي حلت بالبلاد، وجد البدري نفسه وحيدًا في مواجهة المصير المظلم، بعدما طرق أبواب جميع الجهات المعنية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، راجيًا استجابة تسعف ما تبقى من الأمل، إلا أن صدى النداءات ضاع في زحمة اللامبالاة.

يحمل المرض اسمًا يتماهى مع شدته، “الجلد العقدي”، وهو يفتك بالأبقار دون رحمة، مُخلِّفًا وراءه جثثًا هامدة وأرواحًا معذبة. في حديثه الذي امتزج بالحزن والألم، وصف البدري هذا الوباء بالكابوس الذي اجتاح البلاد وثروتها الحيوانية، وأكد أن الاستجابة المتأخرة وغير الكافية من الجهات المسؤولة، قد فتحت الباب على مصراعيه لهذا العدو القاتل.

أين الدولة، أين الضمائر الحية التي كان يُفترض أن تستجيب لهذا النداء منذ البداية؟ إن تفشي المرض لم يكن مفاجئًا، بل كان نتيجةً حتمية للتجاهل والتراخي. المربون اليوم يقفون على حافة الانهيار، يشاهدون ثرواتهم تتبخر أمام أعينهم، وأصوات مواشيهم التي كانت تملأ الفضاء، باتت الآن مجرد ذكرى تئن تحت وطأة الإهمال.

في هذا المشهد القاتم، لا يمكننا إلا أن نستحضر روح المسؤولية التي يجب أن تتجسد في أفعال حقيقية، لا في كلمات جوفاء. إن الحاجة الملحة لتوفير التحصين والعلاج الفوريين باتت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، فالوقت ينفد، والأضرار تتفاقم.

أيها السادة المسؤولون، إن هذه الأبقار ليست مجرد حيوانات، بل هي شريان حياة للمزارعين، ومصدر رزق لعائلات، وركيزة اقتصادية للوطن. إنقاذها واجب إنساني قبل أن يكون مهمة رسمية، وتوفير الحماية لها يجب أن يكون أولوية لا تُساوم.

في نهاية هذا النداء العاجل، يبقى الأمل معقودًا على أن تستفيق الضمائر، وتتحرك السواعد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فليكن هذا النداء بداية لتحرك جاد وفعلي، ينقذ الثروة الحيوانية الليبية من شبح الفناء، ويعيد البسمة إلى وجوه المربين الذين عانوا بما فيه الكفاية.