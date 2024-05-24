وزارة الطاقة الروسية: أفرطنا في إنتاج النفط

كشفتْ وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط الخام تجاوز أهداف تحالف منظمة أوبك+ خلال شهر أبريل الماضي.

وأرجعتْ وزارة الطاقة الروسية الإفراط في إنتاج النفط الخام جاء لأسباب فنية مؤكدةً عزمها تقديم مقترح لتعويض الإنتاج الإضافي إلى منظمة أوبك.

وشدّدت وزارة الطاقة الروسية على التزامها بقيود منظمة أوبك الطوعية لخفض الإنتاج، بحسب ما نشرته الوزارة عبر تطبيق تيليقرام.

هل ستخفّض روسيا إنتاجها النفطي بعد هبوط النفط؟

وترى روسيا أن إمكانية زيادة إنتاج النفط داخل منظمة «أوبك+» قيد التحليل، وفقَ ما صرح به نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

إذ من المقرر أن تخفّض روسيا إنتاجها النفطي إلى 9 ملايين برميل يوميًا مع حلول شهر يوليو المقبل، بحسب وكالة «إنترفاكس».

أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

منظمة أوبك؛ توقعتْ في تقريرها الشهر الصادر اليوم أن تحقق معروضات الخام (خارج إنتاج التحالف) خلال 2024-2025 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين انخفضتْ مستويات إنتاج التحالف بـــ246 ألف برميل يوميًا.

وتوقعتْ منظمة أوبك أن تقود الصين قاطرة نمو الطلب على الخام خلال الصيف المقبل، في ظل ازدياد الطلب على وقود الطائرات متأثرًا بنشاط حركة السفر والشحن الجوي.