موريتانيا تحتضن الهلال والمريخ في خطوة رياضية استثنائية

في خطوة رياضية تحمل روح التعاون والتآزر لدى موريتانيا، أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم موافقته على مشاركة ناديي الهلال والمريخ السودانيين في الدوري المحلي الموريتاني. يأتي هذا القرار دعماً للأندية السودانية المتعثرة بسبب الحرب الدائرة والاشتباكات المستمرة التي أدت إلى توقف الدوري السوداني لموسمين متتاليين.

أعلن الاتحاد الموريتاني، عبر خطاب رسمي إلى نظيره السوداني، عن استعداده لتحمل كافة نفقات إقامات الناديين، بما في ذلك ملاعب التدريب والمواصلات الداخلية. وأوضح الاتحاد أن هذه الإجراءات مشروطة بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على مشروع الدوري الموريتاني للموسم 2024/2025.

وأوضح الاتحاد الموريتاني أن التصنيف النهائي للدوري الوطني الممتاز سيعتمد على أندية موريتانيا لتحديد البطل الذي سيمثل البلاد إفريقيا. في الوقت نفسه، سيكون ترتيب الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني مرجعية لتحديد الفائز بينهما. كما أبدى الاتحاد اهتمامه بمشاركة الناديين في البطولات الإفريقية، مؤكداً عدم تحمل نفقات مبارياتهما الإفريقية.

يُذكر أن الهلال السوداني يحتل المركز السادس عشر في تصنيف الأندية الإفريقية برصيد 28 نقطة، بينما يحتل المريخ المركز الحادي والثلاثين برصيد 9 نقاط. تأتي هذه الخطوة في ظل عدم الاستقرار السياسي والحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أجبر الأندية السودانية على البحث عن دوريات عربية لمواصلة نشاطها الرياضي.

وجدد الاتحاد الموريتاني ترحيبه بمشاركة الهلال والمريخ في الدوري المحلي، مؤكدًا استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة ضمن الإطار المحدد. ويتبقى على الدوري الموريتاني جولتان، حيث حسم نادي نواذيبو البطولة متفوقًا على نادي الجمارك بفارق 10 نقاط.