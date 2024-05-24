غانيون تتفقد أعمال الصيانة بقصر المنار ببنغازي

أخبار ليبيا 24

زارت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جورجيت غانيون، خلال جولتها التفقدية لمعالم بنغازي، الأعمال الجارية في قصر المنار، التي ينفذها صندوق إعمار بنغازي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبلدية بنغازي.

وخلال كلمة بُثت على صفحة البعثة بفيسبوك قالت: “إنه من المدهش مشاهدة كل هذا العمل لإعادة المبنى إلى شكله الأصلي لصالح جميع الناس في بنغازي وليبيا”.

وتابعت قائلة “هذا مبنى تاريخي مميز شهد عديد الأحداث المهمة لليبيا وتأثرت بالطبع خلال الصراعات المختلفة والآن يجرى ترميمه بشكل جميل باستخدام مواد أصلية”.

زيارة غانيون لمدينة بنغازي

وخلال زيارتها مطلع الأسبوع الجاري اجتمعت غانيون مع عدداً من القيادات العامة بالجيش الليبي، و عميد بلدية بنغازي، بالإضافة للقائها بالمهندس بالقاسم خليفة حفتر، إذ تباحثا حول ملف إعادة الإعمار والتنمية التي يعمل عليها صندوق التنمية وإعادة الإعمار برئاسة بالقاسم حفتر، الذي يسعى إلى أن تصل عجلة التنمية لكافة المناطق والبلديات في أنحاء البلاد.

وزار المهندس بالقاسم مدينة طبرق؛ للوقوف على سير عمل مشاريع الصندوق هناك، وأكد أن مشاريع التنمية والإعمار ستصل لكافة المدن الليبية على حد سواء.

وفي منتصف شهر مايو الجاري زارت غانيون عدداً من المواقع التراثية والأثرية في مدينة غدامس القديمة ودرج وأوال.

وقالت غانيون إن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل على تعزيز التنمية المستدامة للجميع في ليبيا بالتعاون مع المجتمعات المحلية ومع السلطات الحكومية.