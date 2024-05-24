طقس ليبيا: اعتدال نسبي لدرجات الحرارة شمالا.. والأجواء تبقى حارة جنوبا

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الجمعة، اعتدالا نسبيا في درجات الحرارة على أغلب المناطق الساحلية ما بين 25 و34 درجة مئوية، بينما تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على المناطق الجنوبية إلى ما بين 41 و45.

ووفقا لنشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن مناطق شمال غرب ليبيا تشهد هبوب رياح نشطة اليوم على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل، ما قد يسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وتتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الوسط للشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم على الحمادة والقريات.

والرياح في تلك المنطقة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية وتكون على الدواخل ما بين 35 و41 مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة، فإن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مابين 42 و45 درجة مئوية.

وحالة السماء في تلك المناطق الوقعة بجنوب غرب ليبيا، قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على الحمادة.

والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على القطرون، بينما تكون جنوبية غربية على غدامس والحمادة.

شرق ليبيا

وفي شرق ليبيا حالة السماء شمالا قليلة السحب تتكاثر أحيانا. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، بينما تكون شمالية غربية على أقصى الساحل تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية على الخليج وبنغازي.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين 26 و31 مئوية، وتكون على الخليج ما بين 34 و38 ومن المتوقع أن تسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الواحات والسرير وتازربو والكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على السرير. والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا ظهر الغد إلى جنوبية شرقية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 41 و43 مئوية على أغلب المناطق وتكون ما بين 34 و37 على الواحات.