بينهم 4 متسولات و7 مصابين بأوبئة.. ترحيل مصريين من طبرق إلى بلادهم برا

أخبار ليبيا 24

رحّل جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق، 32 مصريا عبر منفذ أمساعد البري بينهم 7 يحملون أمراضًا وبائية و4 نساء متسولات بأمر من النيابة العامة.

واطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على قائمة بأسماء المرحلين صادرة يوم 22 مايو 2024 محولة من قبل جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق إلى مدير أمن منفذ أمساعد البري.

وأظهرت القائمة وجود 6 أشخاص من بين المرحلين يحملون أمراضًا وبائية، إضافة إلى 4 نساء (3 منهن من دون إجراءات) جرى ترحيلهن بأمر من النيابة العامة لـ”التسول” داخل المدينة.

وفي 14 مايو الجاري أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق ترحيل 10 مصريين عبر منفذ أمساعد بينهم 4 يحملون أمراضًا وبائية.

وبهذا ارتفع عدد المرحلين المصريين من طبرق إلى بلادهم في غضون أسبوعين إلى نحو 42 شخصًا.

تحرير “محتجزين” في شرق طبرق

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أعلن كذلك في 12 مايو الجاري قيام جهاز البحث الجنائي بتحرير 46 مهاجرا كانوا محتجزين في منطقة “باب الزيتون” شرقي المدينة.

وأوضح الجهاز، أن المحررين هم من جنسيات مختلفة آسيوية وأفريقية، وكانوا قيد الاحتجاز داخل مزرعة.

وفي أبريل الماضي، داهمت عناصر تابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية واحدا من أماكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين. ويقع المكان في جنوب بئر الأشهب.

وفي أثناء المداهمة نجحت عناصر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، في ضبط 35 مصريا بينهم أطفال لا يتجاوز أعمارهم 20عاما.