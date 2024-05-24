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صرف مرتبات الشركات المتعثرة والمنسحبة قريبا

24 مايو، 2024 10:06 ص
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بعد الموافقة على صرف 6 أشهر.. أرحومة يجتمع باللجنة الرئيسة في الشركات المتعثرة والمنسحبة

أخبار ليبيا 24

اجتمع عبدالله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان مع رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسة المُشكلة لتنفيذ الحلول الجذرية لمشاكل العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة وتعليمات أسامة حمّاد رئيس الحكومة.

ويأتي الاجتماع الذي عقد يوم الخميس في سرت بعد الموافقة على مقترح الوزارة بصرف 6 أشهر لجميع العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، إذ توافد مدراء الشركات الوطنية المتعثرة ومندوبي وموظفي الشركات الأجنبية المنسحبة إلى مقر ديوان وزارة العمل والتأهيل في سرت.

معالجة أوضع الشركات المتعثرة

ووفقا للحكومة، فقد استعرض رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع التقرير اليومي وإحصائيات المترددين على مقر اللجان المركزية واللجان الفرعية بالمنطقتين الجنوبية والشرقية، وذلك للبدء في تنفيذ الإجراءات والحلول المناسبة لمعالجة أوضاع العاملين بتلك الشركات بشكل نهائي، بما لا يخالف القانون للتخفيف من معاناتهم.

بعد الموافقة على صرف 6 أشهر.. أرحومة يجتمع باللجنة الرئيسة في الشركات المتعثرة والمنسحبة

وفي وقت سابق أكّد الوزير أرحومة إصدار أسامة حمّاد رئيس الحكومة توجيهاته باتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة لمعالجة أوضاع العاملين بشكل نهائي.

وقال أرحومة، إن حمّاد وافق على مقترح وزارة العمل والتأهيل لصرف مرتبات 6 أشهر لجميع العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة.

من جانبهم قدّم ممثلي الشركات المتعثرة والمنسحبة جملة من المقترحات التي من شأنها تسوية أوضاع العاملين؛ من بينها إدراج مرتباتهم ضمن الميزانية العامة للدولة، وإحالة من بلغ سن التقاعد والمتوفين منهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

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24 مايو، 2024 10:06 ص
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