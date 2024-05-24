شركة إيفيكو الإيطالية تعود لتشغيل مصنعها في ليبيا

أخبار ليبيا 24

وقع مجلس إدارة شركة الشاحنات والحافلات مع المدير الإقليمي لشركة (إيفيكو) الإيطالية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمقر الشركة بالمجمع الصناعي تاجوراء اتفاقاً لإعادة نشاط الشركة وبدء التوريد والشروع في العمل في أقرب وقت.

ولشركة إيفيكو مكانة لدى الليبيين، منذ دخولها لليبيا، وتغنى بها الناس لما تمثله من أهمية عند التنقل عندما كانت وسائل النقل العامة محدودة آنذاك.

شراكة جديدة لتحسين الاقتصاد المحلي

جاء ذلك بعد اجتماع حضره أحمد أبوهيسة، وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة منتهية الولاية، ناقش سبل التعاون وعودة إنتاج (إيفيكو) لسابق عهدها وتجاوز الصعوبات التي واجهتها خلال فترات سابقة، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على دراسة جدوى شاملة لتحديد الإمكانات والفرص المتاحة لتشغيل المصنع بكامل طاقته؛ ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي. بدوره، شدد أبوهيسة على دعمه الكامل لعودة الشركة الإيطالية للإنتاج وتقديم جميع التسهيلات والضمانات في سبيل ذلك.

وزار الوفد الإيطالي أروقة المصنع للاطلاع على البنية التحتية والآلات وتوفر العمالة والمهندسين القادرين على إعادة عجلة الإنتاج في حال ورود مفككات التجميع وقطع الغيار.

وفي سياق آخر، أعربت إيطاليا عن اهتمامها (بالمعادن الاستراتيجية) في ليبيا ورغبتها في تطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين عبر إنشاء مشاريع مشتركة ومساعدة ليبيا على أن تصبح “مركزًا للطاقة الخضراء الرقمية مستقبلًا”.

وأكد الوزير الإيطالي أدولفو أورسو على “رغبة بلاده الكاملة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والذي يعتبر أمرًا مهمًا للاتحاد الأوروبي وكذلك للاتحاد الأفريقي”.