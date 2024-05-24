رسالة المعتصم بالله المصراتي للجماهير الليبية بعد قيادته لبشكتاش للتتويج بكأس تركيا

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بصاروخية متقنة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك قاد النجم الليبي المعتصم بالله المصراتي، فريقه بشكتاش للتتويج بكأس تركيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه والأولى منذ 3 سنوات.

وسجّل المصراتي هدفًا قاتلًا في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2 أمام طرابزون سبور، مساء الخميس بملعب أتاتورك الأولمبي، في نهائي الكأس.

وافتتح بول أونواتشو مهاجم فريق طرابزون سبور أهداف المباراة في الدقيقة 13، وأضاف الجزائري رشيد غزال التعادل لبيشكتاش في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.

ونجح أوتشان في تسجيل هدف بيشكتاس الثاني في الدقيقة 54، ليعادل نيكولا بيبي النتيجة في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني لصالح فريق طرابزون سبور.

لكن وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني، كان للمصراتي رأي آخر حيث استقبل كرة مرتدة وأرسلها صاروخية من خارج منطقة الجزاء مسجلًا هدفًا غاليًا في شباك طرابزون.

وهذا هو أول هدف للمصراتي منذ التحاقه بفريقه بشكتاش.

رسالة المعتصم بالله المصراتي

الهدف الثمين للنجم الليبي منح بشكتاش التتويج بكأس تركيا للمرة الحادية عشرة، مقلصًا الفارق مع غريمه التقليدي غلطة سراي، البطل التاريخي للبطولة، إلى 7 ألقاب.

وعقب الفوز قال المعتصم بالله المصراتي في مقطع فيديو نشر على حساب “لاقرينتا” على “فيس بوك”: “كانت نهاية ممتازة بالنسبة ليا بعد صعوبات.. الحمد لله ربي يوفقني وكانت نتيجة طيبة.. والقادم سيكون أفضل بإذن الله.. أشكر الجماهير الليبية على مساندتها”.

وأضاف أمام الصحفيين: ” وعدنا أنا وزملائي رئيس النادي والجمهور بتقديم أفضل المستويات وتحقيق اللقب وجعل بشكتاش في قمة”.