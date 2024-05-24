حماد يصدر قرار بتشكيل لجنة لإزالة التعديات على خطوط النهر الصناعي بسرت

أخبار ليبيا 24

أصدر أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإزالة التعديات على خطوط مياه النهر الصناعي في سرت، وإزالة كافة التوصيلات غير النظامية بالتعاون مع الجهات المختصة في المدينة، بسبب تأثير هذه التوصيلات العشوائية على أداء الشبكة.

مهام اللجنة

وتعمل اللجنة بحسب بيان الحكومة على “اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على خطوط مياه النهر الصناعي بمدينة سرت، والعمل على إزالة كل التوصيلات غير النظامية التي أدت إلى انقطاع الإمداد المائي وانعدامه عن مناطق كثيرة، وذلك بالتواصل مع الجهات المختصة في هذا الخصوص، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري”.

ويترأس اللجنة، وفق المادة الأولى من القرار رقم 102 لسنة 2024، “رئيس لجنة إعادة تنظيم سرت اللواء جمال العمامي، وتضم في عضويتها كلا من: عادل محمد أحمد، واحميد امراجع أحمد، ومحمد الغزالي عبدالرحيم، وناصر محمد محمد درياق، وحسون محمد كحلول، وعلي يونس علي، ومحمد عبدالقادر ياسين، وعمار امحمد البعباع، وعادل منصور الربع، ومسعود محمد عباس، وسالم الشاوش، والعقيد عادل درياق”.

وتوكل للجنة إلى جانب المهام السابقة، صلاحيات الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الجهات المختصة في سبيل إنجاز مهامها على الشكل المطلوب والذي يراعي معايير الجودة والقوانين النافذة.

وفي شهر أبريل الماضي، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن إزالة وصلة غير شرعية على خط نقل الأنابيب الرئيسية بمسار أجدابيا – سرت، إذ يعمل الجهاز في كافة فروعه على إلغاء كافة التوصيلات غير الشرعية على أنابيب خطوط مياه النهر الصناعي.