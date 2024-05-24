شجار بين باعة وافدين داخل سوق “الفندق البلدي” ببنغازي ينتهي بقبض الشرطة عليهم

أخبار ليبيا 24

نشب شجار بين وافدين مصريين ومن جنسيات أفريقية أخرى داخل سوق الخضار “الفندق البلدي” في بنغازي، ما خلق حالة من الفوضى داخل السوق.

وعلى الفور أرسل مركز شرطة المدينة عناصر أمنية لضبط الأوضاع داخل السوق والقبض على المتشاجرين.

وقالت مديرية أمن بنغازي إن عناصر مركز شرطة المدينة ألقوا القبض على عدد من العمالة الوافدة من الجنسية المصرية ومن جنسيات أفريقية.

وأوضحت المديرية، أن عملية القبض جاء فور ورود إشارة وردت لمركز شرطة المدينة تفيد بحدوث مشاجرة كبيرة في “الفندق البلدي” بين عدد من العمالة الوافدة، وتجمهر كبير داخل الفندق البلدي.

وأضافت، أن عقيد حسن غازي رئيس مركز شرطة المدينة أصدر المتورطين في زعزعة الأمن داخل السوق.

ضبط المتشاجرين

وذكرت أن أعضاء التحريات توجهوا إلى الفندق البلدي وعند وصولهم شاهدوا تجمهرا كبيرا ومشاجرة، حيث جرى التعامل مع المتشاجرين وضبطهم وهم من الجنسية المصرية ومن جنسيات أفريقية.

وفي أثناء الاستدلال مع من قبض عليهم، تبيّن لدى الشرطة أن المتشاجرين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية. وفور انتهاء التحقيقات جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات حيالهم وترحيلهم فورًا إلى بلدانهم.

سوق الخضار.. بنغازي

ويعج “الفندق البلدي” وهو سوق محلي مخصص لبيع الخضروات والفاكهة وسط المدينة بالباعة من جنسيات عربية وأفريقية. ويعتبر السوق مقصد لأهالي بنغازي لشراء حاجياتهم من الخضروات وغيرها من السلع، وعادة ما يكون السوق مكتظًا بالمتسوقين الذين يأتون إليه من مختلف مناطق بنغازي وضواحيها.