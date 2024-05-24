برشلونة يقيل تشافي من منصبه كمدرب

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، إقالة مدربه تشافي هرنانديز، بعد أربعة أسابيع من تأكيد تعيينه في منصبه للموسم 2024-2025.

وقال في بيان اليوم الجمعة: “أبلغ رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا تشافي هيرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب للفريق الأول في موسم 2024-2025″.

وأضاف: “يود برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، وكذلك على مسيرته الفريدة كلاعب وكقائد للفريق، ويتمنى له كل النجاح في المستقبل في العالم”.

وقال: “سيتولى تدريب الفريق للمرة الأخيرة في مباراة الأحد خارج ملعبه أمام إشبيلية”. وأكد البيان أنّه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيصدر نادي برشلونة إعلانًا بشأن الهيكل الجديد للفريق الأول.

هانسي فليك مرشح لتدريب برشلونة

ومن المتوقع أن يتم تأكيد تعيين هانسي فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، خلفًا لتشافي.

وخلال الفترة التي قضاها في منصبه، ساعد تشافي في ضخ دماء النجوم الشباب مثل جافي ولامين يامال وفيرمين لوبيز.

وقال تشافي في يناير الماضي إنه سيغادر النادي الكتالوني في نهاية الموسم، لكنه أقنع بالبقاء في منصبه من قبل رئيس النادي خوان لابورتا.

وقاد تشافي الفريق في 141 كمدير فني للفريق بمختلف البطولات، فاز في 89 وتعادل في 23 وخسر 29، وحقق بطولتين فقط هما الدوري الإسباني والسوبر الإسباني موسم 2022-2023.

وكان تشافي قد صرح بأن الوضع في النادي ليس سهلاً أو ممتعًا و”نريد الفوز بالألقاب ولم نقم بواجبنا.. لدينا فريق جيد جدًا وأنا سعيد بمستوى طموح اللاعبين”.