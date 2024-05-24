الوطنية للنفط تستحوذ على حصص شركة ميدكو إينرجي بحوض غدامس

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، استحواذها على حصة المشاركة لشركة (ميدكو إينرجي) في منطقة التعاقد 47 بحوض غدامس وفق اتفاقية التنقيب ومقاسمة الإنتاج، وكامل حصة الشركة في شركة نفوسة للعمليات النفطية (بي في)، بعد تسوية المطالبات والدعاوى المضادة بين المؤسسة وشركة (بي تي ميدكو إينرجي أنترناشونال تي بي كي).

وقالت الشركة في بيانها الرسمي الذي نشرته على صفحتها بفيسبوك: إن “بهذه التسوية تستحوذ المؤسسة على حصة المشاركة لشركة ميدكو إينرجي بمنطقة التعاقد (47) لاتفاقية التنقيب ومقاسمة الإنتاج، وكامل حصة “ميدكو إينرجي” بالشركة المشغل، “نفوسة للعمليات النفطية بي في”.

نزاع بين الشركتين في التحكيم الدولي

وشهد العقد المبرم بين مؤسسة النفط والشركة الإندونيسية (ميدكو) خلافات طويلة الأمد، بعدما أوقفت الأخيرة كل نشاطها الاستكشافي منذ العام 2014 دون استكمال التزاماتها التعاقدية.

مما دعى المؤسسة في يناير من العام 2022، بعد سنوات من التفاوض غير المجدي مع شركة (ميدكو)، إلى مباشرة أعمال التطوير على نفقتها ولمصلحتها الخاصة وحدها، وجرى إصدار توجيهات إلى شركة (نفوسة) للعمليات النفطية بالبدء في إبرام عقود التنفيذ لأعمال التطوير في منطقة الامتياز.

وعلى إثره رفعت شركة (ميدكو) دعوى عاجلة في فبراير 2022 أمام المحاكم الفرنسية، لإيقاف المؤسسة عن التطوير، ولكن باءت هذه المحاولة بالفشل برفض الطلب من قِبل المحكمة، ثم لجأت إلى التحكيم في مارس من العام نفسه في محاولة بائسة لتعطيل أعمال تطوير المؤسسة، قبل أن تعلن اليوم المؤسسة تسوية تلك الدعاوى لمصلحتها.