المهندس بالقاسم حفتر يتفقد مشاريع الإعمار بطبرق

أخبار ليبيا 24

زار المهندس بلقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، مدينة طبرق، وذلك في إطار جولة تفقدية لمشاريع الإعمار في مختلف أنحاء البلاد.

استمرار عجلة البناء في كل أنحاء ليبيا

وأكد في كلمته أثناء لقاءه مع أعيان وحكماء المدينة وأعضاء من المجلس البلدي على استمرار عجلة الإعمار في جميع أنحاء ليبيا، مشيرًا إلى أن “مدينة طبرق، التي تُعرف باسم “دار السلام”، تأتي ضمن باكورة المدن التي ستشهد مشاريع إعمار واسعة مؤكدًا على أهمية التضافر والتعاون من أجل تحقيق الإعمار والتنمية في ليبيا”.

وحضر فعاليات اللقاء كل من، صالح هاشم عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق و أبو بكر الزوي وكيل الحكم المحلي وعميد بلدية طبرق ومدير مديرية أمن طبرق ومجلس أعيان وحكماء المدينة.

وتطرق المهندس بالقاسم إلى مراحل الإعمار التي شهدتها مدينة بنغازي، بعد حربها ضد الإرهاب، كما تطرق إلى آثار عاصفة دانيال التي ضربت مدينة درنة، وأسفرت عن دمار كبير وفقدان للأرواح، مؤكدًا على أن الصندوق يعمل جاهداً على إعادة إعمار المدينة وإعادة الحياة الطبيعية إليها.

وأشار إلى أهمية التعاون والتضافر بين جميع الجهات من أجل تحقيق الإعمار والتنمية في ليبيا، داعياً الجميع للمشاركة في هذا الجهد الوطني.

واجتمع المهندس بالقاسم مع جورجيت غانيون، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، خلال زيارتها لبنغازي، إذ اطلعتْ على خطط ومشاريع الإعمار القائمة في مدينة درنة والمناطق المتضررة مثل إنشاء وتطوير البنى التحتية والإسكان العام والصرف الصحي والسدود وتشييّد الطرق وصيانة المرافق العامة والخاصة وفق المعايير الدولية، بحسب الصندوق.