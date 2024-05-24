المحكمة الدولية تحكم في طلب وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن يصدر قضاة المحكمة الدولية العليا التابعة للأمم المتحدة حكمهم، اليوم الجمعة، بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على مدينة جنوب غزة “يجب أن تتوقف” لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

أحكام المحكمة الدولية

والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، نهائية وملزمة، ولكن تم تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة الدولية إن العمليات في غزة هي دفاع عن النفس وتستهدف نشطاء حماس الذين هاجموا إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، يوم الخميس، إنه “لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن الجيش يعمل “بعناية ودقة” في رفح حيث لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.

ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من قبل أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الاعتراف بدولة فلسطين

وقالت عدة دول أوروبية، يوم الأربعاء، إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وأعلن المدعي العام للمحكمة الدولية – ومقرها لاهاي أيضا – يوم الاثنين أنه قدم طلبا لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت. وكذلك قيادات من حركة حماس.

وتحاكم المحكمة الدولية الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.

وكانت محكمة الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل بإلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.