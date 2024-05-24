السفير البريطاني يحذر من التحركات المسلحة في ليبيا وتأثيراتها الاقتصادية

أعرب السفير البريطاني في ليبيا، مارتن لونغدن، عن قلقه البالغ إزاء التحركات المسلحة الجارية في البلاد، مشيراً إلى أن هذه التحركات تشكل تهديداً كبيراً للاستقرار وتزيد من تكلفة الوضع على ليبيا بشكل غير محتمل.

وأوضح لونغدن في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن تكلفة هذه التحركات على ليبيا مرتفعة للغاية، محذراً من أن الفشل في إحراز تقدم ملموس في الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم التكاليف أكثر. وأضاف أن هذه التحركات لا تؤثر فقط على الأمن، بل تمتد تأثيراتها إلى الاقتصاد الليبي بشكل عام، مما يهدد استقرار السلع المدعومة ويفاقم الأزمات الاقتصادية.

السفير البريطاني يدعو لتجاوز العقبات والوصول إلى انتخابات حرة في ليبيا

وفيما يتعلق بالمسار الانتخابي، أكد لونغدن أن الطريق إلى الانتخابات في ليبيا معقد ويواجه العديد من التحديات والعقبات، مشيرا إلى وجود نقاط خلافية كثيرة بين الأطراف المعنية، مما يعقد الوصول إلى توافق حول إجراء الانتخابات. وتحدث لونغدن عن الدعوات المتزايدة لاستبدال حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مشيراً إلى أن هذه الدعوات تعكس حالة الانقسام والتوتر السياسي في البلاد.

كما تطرق السفير البريطاني إلى مسألة السلطات المستقبلية للرئيس المقبل، مؤكداً أن هذه القضية تشكل تحدياً إضافياً أمام العملية الانتخابية. وأكد لونغدن أن بريطانيا تتشارك مع المجتمع الدولي في مساعيها لدعم استقرار ليبيا وتجاوز هذه العقبات.

السفير البريطاني: شرعية مجلسي النواب والدولة الليبية موضع تساؤل

وفيما يتعلق بشرعية المؤسسات القائمة، أوضح لونغدن أن العديد من الليبيين يرون أن مجلسي النواب والدولة قد انتهت شرعيتهما، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي. وأكد أن في الديمقراطية الحديثة، يجب أن يكون الوصول إلى الحكم بموافقة الأغلبية، ولكن من الضروري أيضاً إشراك الأقلية وعدم تهميشها، لتحقيق التوازن والاستقرار المطلوبين.

يختتم السفير تصريحاته بدعوة جميع الأطراف الليبية إلى العمل بجدية من أجل تحقيق التوافق السياسي والمضي قدماً نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً التزام بريطانيا والمجتمع الدولي بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحساسة.