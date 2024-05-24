الدول الأكثر إطلاقا لانبعاثات الكربون حول العالم

أخبار ليبيا 24

حسب تقارير لمنظمة الصحة العالمية يتسبب تلوث الهواء في وفاة 7 ملايين حالة في العالم سنوياً؛ لذا يجب على الدول خاصة الصناعية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتزايد كل عام بصورة عاجلة من أجل تجنب أسوأ آثار للتغير المناخي، وهي مسؤولية تتقاسمها المناطق والبلدان والأفراد.

وأوضحت بيانات المنشور العلمي “أور ورلد إن داتا”، أن قبل الثورة الصناعية كانت الانبعاثات منخفضة للغاية، وظل النمو بطيئًا نسبيًا حتى منتصف القرن العشرين.

نسب عالية ومخيفة لتلوث الهواء

وأطلق العالم 6 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 1950، ولكن بحلول 1990 ارتفع هذا الرقم تضخم لـ 4 أضعاف تقريبًا ليصل إلى أكثر من 20 مليار طن.

ومنذ عام 2013 حتى الآن يُطلق العالم أكثر من 35 مليار طن سنويًا، وتناقصت الانبعاثات الغازية خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب وضع سياسات دولية لمكافحة التلوث الهوائي الذي يؤثر بشكل سريع و مباشر على المناخ وينتج عنه الإحتباس الحراري.

تعتبر آسيا أكبر مصدر للانبعاثات، إذ تمثل نصف الانبعاثات العالمية، بالإضافة إلى أنها موطن لما يقارب 60% من سكان العالم، ولكن نصيب الفرد من الانبعاثات بالمنطقة يقل قليلاً عن المتوسط العالمي.

وتمثل الصين الدولة الأكثر إطلاقًا للانبعاثات في آسيا وعلى مستوى العالم أيضاً، حيث تطلق أكثر من ربع الانبعاثات العالمية والتي تقدر بـ 11,396.8 مليارطن.

فيما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بفارق كبير يقدر بـ 5,057.3 مليار طن.

ومحتلة المرتبة الثالثة الهند تمثل الانبعاثات الغازية لثاني أكسيد الكربون نسبة تقدر بـ 2,829.6 مليار طن.

وشمل التقرير انبعاثات الشرق الأوسط في نسبة واحدة تقدر بـ 2,677.6 مليار طن ليكون في المرتبة الرابعة.

في حين تأتي روسيا في المرتبة الخامسة بانبعاثات كربونية تقدر بـ 1,652.2 مليار طن.

تعرف على أكثر البلدان إطلاقا لانبعاثات الكربون حول العالم

المرتبة الأولى الصين 11مليار.396 طن

المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية 5 مليار.057 طن

المرتبة الثالثة الهند 2 مليار,829 طن

المرتبة الرابعة الشرق الأوسط 2 مليار,677 طن

المرتبة الخامسة روسيا 1مليار,652 طن