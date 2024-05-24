الدبيبة يدعو الشركات الأمريكية النفطية لاستئناف أنشطتها في ليبيا

دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، الشركات الأمريكية الرائدة في مجال النفط والغاز؛ لاستئناف نشاطها في ليبيا.

الدبيبة، ووزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، تابعَا حوصلة لقاءات عبد الصادق مع كبرى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز الأمريكية، ورؤيته حول عودة الشركات الأمريكية الرائدة في مجال النفط للعمل في ليبيا، بما يخدم خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاجية من النفط والغاز إلى مليوني برميل يوميًا.

بدوره، أكد عبدالصادق أنّ الشركات الأمريكية، بما فيها شركة «كونكوفيليبس» تسعى للانخراط في المشروعات والاستكشافات التي تنوي مؤسسة النفط طرحها، ورغبتها في توسيع نشاطها داخل ليبيا، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة.

حلّتْ ليبيا في المرتبة الثانية من حيث معدلات إنتاج النفط في أفريقيا، إذ حققت معدلات الإنتاج خلال أبريل الماضي زيادةً ملحوظة، وفقَ ما أكده موقع بيزنس إنسايدر أفريقيا.

وبحسب التقرير الذي استند على معلوماتٍ من منظمة أوبك، فإن معظم الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة أوبك، شهدت انخفاضًا في كمية النفط المنتجة باستثناء ليبيا والجزائر والكونغو، لتأتي ليبيا ثانيةً بعد نيجيريا التي سجلت أعلى إنتاج للنفط في أفريقيا.

وفي مارس الماضي… سجلت ليبيا أكبر زيادة في إنتاجها للنفط على المستوى الشهري في قارة أفريقيا، متخطية نيجيريا أكبر منتج للخام في القارة السمراء