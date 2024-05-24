الحكومة الليبية تستجيب لمناشدات المواطنين.. وتوفر محولين كهربائيين لبنغازي

أخبار ليبيا 24

توفير محولين كهربائيين جديدين بقدرة 1000 كيلوفولت لمنطقتي شبنة وحي الفاتح في مدينة بنغازي، واستبدال المحولات القديمة العاطلة؛ بعد مناشدات المواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، واستجابة الحكومة الليبية لتطوير الشبكة.

وأصدر حماد تعليماته بتوفير محطة متكاملة بملحقاتها وتجهيزاتها بقوة 1000 كيلوفولت، واستبدال المحطة القديمة بالقرب من السوق السياحي بمدخل مدينة المرج بقوة 500 كيلوفولت من أجل تحمل زيادة الطلب على الطاقة وزيادة عدد السكان، وفق بيان صادر عن الحكومة.

وتسبب عطل المحول القديم في المرج انقطاعات متكررة للكهرباء وتوقف خدمات الاتصالات بسبب وقوع مبنى البريد الرئيسي بالقرب من المحطة المتهالكة واعتماده عليها، خاصة مع سوء الأحوال الجوية بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد.

تطوير مستمر لمحطات الشركة العامة للكهرباء

وتعمل الشركة العامة للكهرباء للاستجابة لكافة الأعطال بمحطات الكهرباء على مستوى البلاد، إذ أعلنت الشركة ، اليوم الجمعة، عن تسيير قافلة مواد كهربائية وقطع غيار، لإعادة تأهيل الشبكة في المنطقة الممتدة من مدينة سرت وصولا إلى مدينة طبرق

وتتضمن القافلة محولات وأعمدة ستستخدم في تحسين وضع شبكة الكهرباء في المنطقة، ورفع كفاءة محطات التوليد، حسب بيان الشركة على صفحتها بفيسبوك

وأوضحت الشركة أن القافلة تتضمن “قطع غيار لمحطة شمال بنغازي موردة من شركة «سيمنس» الألمانية” مشيرة إلى أن الشركة تعمل على تسيير قافلة أخرى تتوجه للجنوب.

ودخلت الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي على الشبكة الكهربائية هذا الأسبوع ومن المتوقع أن تعمل على “زيادة في القدرة الإنتاجية للمحطة لتصل إلى حوالي 650 ميجاوات”.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للشركة لتجديد وضعية وحدات التوليد دعمًا للشبكة الكهربائية على مستوى ليبيا والرفع من كفاءتها.