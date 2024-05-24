استقرار النفط وسط مخاوف أسعار الفائدة الأمريكية وثبات الطلب الموسمي

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استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع أخذ المستثمرين في الاعتبار أحدث تعليقات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وسط تضخم ثابت، في حين لقيت مؤشرات على تزايد الطلب الموسمي على الوقود في الولايات المتحدة دعما.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 81.41 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 76.89 دولار.

استقرار النفط

واستقر الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الخميس، مع إغلاق العقود الآجلة لخام برنت عند أضعف مستوياتها منذ يناير، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

كانت العقود الآجلة لخام برنت تتجه نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من 3%، وكانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط على وشك الانخفاض بنسبة 4% تقريبًا عن الأسبوع الماضي. وأدت قيود الاقتصاد الكلي المستمرة في الولايات المتحدة إلى إبقاء الأسعار في الميزان.

وأظهر محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، أن صناع السياسة يتساءلون عما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي لترويض التضخم العنيد.

وقال بعض المسؤولين إنهم سيكونون على استعداد لرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا ارتفع التضخم. ومع ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وصناع السياسة الآخرين، منذ ذلك الحين، إنهم يشعرون بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة غير مرجح.

وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على النفط.

الطلب الأمريكي على البنزين

وفي الوقت نفسه، ساعد تعزيز الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على استقرار الأسعار قبل عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، والتي تعتبر بداية موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، إن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر.

وتتجه الأنظار الآن نحو منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يسمى أوبك+، واجتماعهم في الأول من يونيو لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا.