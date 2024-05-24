إقالة جمال خميس وتعيين محمد الحمروني مدربًا مؤقتًا لفريق الاتحاد

في خطوة مفاجئة، قررت إدارة نادي الاتحاد إعفاء المدرب الوطني جمال خميس من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم. وبدلاً منه، تم تعيين المدرب المساعد محمد الحمروني لتولي المسؤولية مؤقتًا لقيادة الفريق في المباريات القادمة.يأتي هذا القرار بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الجولات الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز. فقد تراجعت حظوظ الفريق بشكل كبير في التأهل للدور السداسي بعد الخسارة الأخيرة أمام فريق السويحلي، بنتيجة هدف دون رد.

جمال خميس، الذي استلم المهمة بعد فسخ التعاقد مع المدرب المصري مؤمن سليمان في منتصف فبراير الماضي، قاد الفريق في ثماني مباريات، حقق فيها الفوز في ثلاث مناسبات، وتعادل في ثلاث، وخسر في اثنتين.

من المتوقع أن يقود الحمروني الفريق في المباراة القادمة أمام البشائر، فيما يتطلع الفريق إلى تحسين أداءه واستعادة مسار الانتصارات في الفترة القادمة، للتأهل للمراحل النهائية من البطولة.

وكان نادي الاتحادقد أعلن عن قبول استقالة المدرب مؤمن سليمان من تدريب الفريق، وذلك بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام الخمس. وأكد النادي في بيان رسمي أنه قد تم قبول الاستقالة بكامل احترامه لقرار المدرب، مع تمنياته له بالتوفيق في مساره المستقبلي، وعلى الفور، أعلن الاتحاد تعيين المدرب الوطني جمال خميس كبديل للمدرب السابق، وتولى مهمة تدريب الفريق الأول في الدوري الليبي لكرة القدم.