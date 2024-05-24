إقالة جمال خميس وتعيين محمد الحمروني مدربًا مؤقتًا لفريق الاتحاد

أخبار ليبيا 24
جمال خميس، الذي استلم المهمة بعد فسخ التعاقد مع المدرب المصري مؤمن سليمان في منتصف فبراير الماضي، قاد الفريق في ثماني مباريات، حقق فيها الفوز في ثلاث مناسبات، وتعادل في ثلاث، وخسر في اثنتين.
من المتوقع أن يقود الحمروني الفريق في المباراة القادمة أمام البشائر، فيما يتطلع الفريق إلى تحسين أداءه واستعادة مسار الانتصارات في الفترة القادمة، للتأهل للمراحل النهائية من البطولة.
وكان نادي الاتحادقد أعلن عن قبول استقالة المدرب مؤمن سليمان من تدريب الفريق، وذلك بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام الخمس. وأكد النادي في بيان رسمي أنه قد تم قبول الاستقالة بكامل احترامه لقرار المدرب، مع تمنياته له بالتوفيق في مساره المستقبلي، وعلى الفور، أعلن الاتحاد تعيين المدرب الوطني جمال خميس كبديل للمدرب السابق، وتولى مهمة تدريب الفريق الأول في الدوري الليبي لكرة القدم.