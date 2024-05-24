أبو لموشة: الكفرة تسجل 8000 نازح سوداني خلال تسعة أيام

أعلن محمد أبو لموشة، رئيس المكتب الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، عن نجاح منظومة الحصر الأمني المعلوماتي التابعة لغرفة الطوارئ الأمنية في منطقة الجنوب الشرقي في تسجيل نحو 8000 نازح سوداني بمدينة الكفرة خلال فترة قياسية بلغت تسعة أيام فقط.

وأشار أبو لموشة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24” إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استجابة الحكومة الليبية للأوضاع الإنسانية الملحة التي يواجهها النازحون السودانيون نتيجة للصراعات والحروب في بلادهم. وتعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية لضمان توفير الرعاية اللازمة لهؤلاء النازحين وتأمين احتياجاتهم الأساسية في الكفرة.

وأضاف أبو لموشة أن السلطات الليبية قامت بترحيل 217 حالة من النازحين المصابين بأمراض مختلفة إلى خارج ليبيا لتلقي العلاج، وذلك بعد أن وصل هؤلاء النازحون بالآلاف إلى البلاد. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم الدعم الصحي للنازحين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وأكد أبو لموشة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل تواجد النازحين داخل الأراضي الليبية وضمان حصولهم على الدعم والرعاية اللازمة، مشيراً إلى أن الحكومة الليبية تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من النزاعات في السودان.

كما دعا أبو لموشة المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدة لليبيا في مواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة نتيجة تدفق النازحين، مؤكداً أن التعاون الدولي ضروري لتخفيف الضغط على الموارد المحلية وضمان تقديم الخدمات بشكل فعال للنازحين.

في هذا السياق، تعكف وزارة الداخلية بالحكومة الليبية على تعزيز منظومة الحصر الأمني المعلوماتي وتطوير غرفة الطوارئ الأمنية لمواكبة التحديات المستجدة وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للنازحين. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الحكومة الليبية على الالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية وتقديم العون لكل من يحتاجه.

وشدد أبو لموشة على أهمية التضامن الإنساني في مثل هذه الأوقات الحرجة، مؤكداً أن ليبيا ستواصل جهودها لدعم النازحين وتقديم المساعدة لهم بكل السبل الممكنة، سعياً لتحقيق الاستقرار وتخفيف معاناتهم في ظل الأزمات الراهنة.