وفاة متسلق كيني على قمة إيفرست وفقد مرشد

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قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن متسلقا كينيا توفي على قمة إيفرست، ليرتفع عدد القتلى المؤكدين هذا الموسم على أعلى جبل في العالم إلى ثلاثة.

كان جوشوا تشيريوت كيروي، 40 عامًا، ومرشده ناوانج، البالغ من العمر 44 عامًا، في عداد المفقودين فوق هيلاري ستيب منذ صباح الأربعاء.

وقالت وزارة السياحة النيبالية إن رجال الإنقاذ من شيربا انتشلوا جثة كيروي في وقت متأخر من، يوم الأربعاء، على عمق حوالي 19 مترًا تحت القمة التي يبلغ ارتفاعها 8849 مترًا. وأضافت أن ناوانج لا يزال مفقودا.

ونقلت رويترز، عن خيم لال جوتام، الذي يرأس المكتب الميداني لمراقبة وتيسير البعثة في معسكر القاعدة، قوله: “ليس من الواضح ما إذا كانوا فقدوا قبل الوصول إلى قمة إيفرست أم بعد التسلق”.

وفيات قمة إيفرست

توفي متسلقان منغوليان الأسبوع الماضي أثناء نزولهما من القمة. واختفى رجل بريطاني ومرشد منذ يوم الثلاثاء عندما انزلقا وسقطا بالقرب من قمة الجنوب.

ويقول مسؤولو رياضة المشي لمسافات طويلة إن حوالي 7000 متسلق تسلقوا القمة – أكثر من مرة – منذ أن تسلقها النيوزيلندي السير إدموند هيلاري وشيربا تينزينج نورجاي لأول مرة في عام 1953. يقولون إن أكثر من 335 متسلقًا لقوا حتفهم.

ودولة نيبال أعلنت في مارس الماضي عن شرط جديد لراغبي تسلق قمة إيفرست الشهيرة، ويقضى الطلب بضرورة استئجار واستخدام جميع المتسلقين لشرائح التتبع خلال رحلتهم، وذلك قبل انطلاق موسم جبل إيفرست 2024.