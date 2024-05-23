وزارة الزراعة والثروة الحيوانية توزع لقاح الحمى القلاعية

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بدأت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية بتوزيع الدفعة الأولى من اللقاح البيطري الخاص بالوقاية من مرض الحمي القلاعية، وأرسلت الوزارة مخصصات بلديات (قمينس والزويتينة والبيضان وأجدابيا والبريقة وخليج السدرة ومرادة وهراوة ومحطة القرضابية للأبقار وسرت).

وبحسب بيان الوزارة “ستستمر في توزيع باقي مخصصات البلديات من الدفعة الأولى من اللقاح”.

مكافة عدوى الحمى القلاعية للحيوانات

وتسبب المرض في نفوق 1322 رأس غنم و47 بقرة في الجبل الأخضر، بينما بلغ العدد الإجمالي من الإصابات به 19 ألفًا و61 رأس غنم، و490 بقرة، لذا فإن الاستجابة السريعة من قبل الوزارة لهذه الأزمة، قد يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار العدوى بين المواشي لاسيما مع قرب عيد الأضحى.

وقد أجرت الوزارة عن طريق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية التحاليل اللازمة للشحنة وتأكد من مطابقتها للشروط العالمية، بسحب عينات منها للكشف عليها وإحالتها لمختبرات المركز لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، لإظهار نتائجها بالإفراج عنها من عدمه. وأكدت الوزارة أنها ستورد الشحنة لدعم مربي الثروة الحيوانية في جميع ربوع البلاد.

ووصلت أول شحنة من لقاحات الحمى القلاعية في الشهر الماضي، إذ أعلنت الوزارة عن “وصول الدفعة الأولى من اللقاحات والأمصال الخاصة بالأمراض الحيوانية والماشية ومنها أمراض الحمى القلاعية والمقدرة بمليونين و300 ألف لقاح”.

وتعد هذه الدفعة من اللقاحات هي الأولى التي تصل للبلاد منذ العام 2015، من إجمالي 7 ملايين ونصف المليون لقاح، تعاقدت عليها الحكومة الليبية.