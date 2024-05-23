وزارة التعليم تكشف عن موعد الامتحانات النهائية للشهادة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد امتحانات النهائية للشهادة الثانوية سينطلق في الـ23 من يونيو المقبل، وذلك بعد أن أجرت استطلاعٍ للطلبة وأولياء الأمور حول موعد الامتحانات.

وأوضحتْ وزارة التربية والتعليم أن الامتحان ستُجرى بعد عيد الأضحى المُبارك، وذلك بعد إطلاقها لاستطلاع شارك فيه 426300 طالب ومُعلم وولي أمر، ومهتم بالعملية التعليمية، بحسب منشور الوزارة.

وفي وقتٍ سابق.. تابع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، وموسى المقريف وزير التربية والتعليم، مع وكيل الوزارة رئيس اللجنة العليا للامتحانات محسن الكبير؛ سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

الدبيبة استمع لإحاطة تفصيلية من رئيس اللجنة العليا للامتحانات محسن الكبير، الذي أكد انسيابية سير العمل باللجان الامتحانية والخطوات المتخذة من الوزارة لتوفير ظروف جيدة للتلاميذ، مثنيًا على أداء الأسر التربوية والإدارية في تسيير الامتحانات بشكل إيجابي على حد قوله

بدوره أشار مدير مركز الامتحانات، إلى التحاق 3696 تلميذًا في درنة بالامتحانات عبر 24 لجنة امتحانية، مؤكدًا استعداد 1717 طالبًا لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية عبر 16 لجنة امتحانية.

الدبيبة وبعد متابعته لسير الامتحانات وجّه بطرح استبانة أمام طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم بشأن مواعيد وجدول الامتحانات، ومراعاة استكمال المناهج الدراسية للشهادة الثانوية وعطلة عيد الأضحى المبارك، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.