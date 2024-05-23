مع حلول الذكرى الــ10 للكرامة.. مواطنون يشيدون بجهود الإعمار والبناء

مع حلول الذكرى العاشرة لعملية الكرامة، وانطلاق احتفاليات مهيبة وعروضٍ عسكرية أبهرت الجميع…تخلل تلك الاحتفالات افتتاح جسرٍ حديث في مدينة بنغازي لينضم إلى سلسلة الجسور الحديثة التي افتتحتها لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بدعمٍ وإشرافٍ مباشر من القيادة العامة للجيش الوطني.. لتعيش مدينة بنغازي ومدن شرق وجنوب ووسط ليبيا أفضل أيامها، وسط نهضة عمرانية غير مسبوقة، ومن ضمن مشاريع الإعمار والتشييد هو خطة تطوير البنى التحتية في ربوع ليبيا كافةـ وتشييد الجسور الحديثة، وإطلاق مشاريع السكك الحديدة، فضلاً عن افتتاح المبنى الإداري لجامعة بنغازي بحلته الجديدة، وصيانة الجامعات والمعاهد، والإعلان عن افتتاح جامعات أخرى في مدن الكفرة وسرت وغيرها.

إعمار وبناء

كما اهتمت جهود الإعمار بافتتاح والمعاهد الطبية، وصيانة وتطوير عدد من المستشفيات، ناهيك عن افتتاح المطارات وصيانة مطاراتٍ أخرى… وفي هذا الصددّ قامت وكالة أخبار ليبيا 24 بإطلاق استطلاعٍ ترصد فيه آراء المواطنين حول: “مع حلول الذكرى الـ 10 لمعركة الكرامة.. كيف تقيم مشاريع الإعمار في المناطق الخاضعة للقيادة العامة للجيش؟”

طفرة عمرانية غير مسبوقة

أحد متابعي وكالة أخبار ليبيا 24 (Husayn Abdulsalam) أشاد بالطفرة العمرانية التي وصفها بغير المسبوقة، قائلاً إن بنغازي لم تشهد اهتمامًا بالبن التحتية مثلما شهدته في الآونة الأخيرة.. وقال في تعليقٍ حول الاستطلاع: ” ما شاء الله ولا قوة الا بالله العلى العظيم مدينة بنغازي تشهد حركة اعمار لم تشهدها منذ 56 سنة بارك الله جهود الخيرين من ابناء الوطن” على حد تعبيره.

بدورها أثنت متابعة وكالة أخبار ليبيا 24 (Aeael EL) على الجهود التي بُذلت من قبل جهاز دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والقيادة العامة للجبس الوطني.. قائلةً: ” ما شاء الله جهود تذكر فتشكر… طفرة عمرانية غير مسبوقة في المنطقة الشرقية” وفق تعليقها.

بينما اعتبرَ متابع وكالة أخبار ليبيا 24 (ناجي أحمد) أن الجيش استطاع تحقيق الأمن والأمان والالتفات إلى الإعمار والتشييد مشيرًا إلى أن مدينة بنغازي والمدن الخاضعة لسيطرة الجيش تعيش أفضل أوقاتها. “الجيش قدر يفرض الأمن ويلتفت ويهتم بالإعمار وكل المدن الخاضعة لسيطرته تعيش أفضل أوقاتها”