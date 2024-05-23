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مصرف ليبيا المركزي: الرواتب تهيمن على 80% من الإنفاق

مصرف ليبيا المركزي: الرواتب تهيمن على 80% من الإنفاق

23 مايو، 2024 2:23 م
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مصرف ليبيا المركزي-مرتبات
مصرف ليبيا المركزي-مرتبات

 أخبار ليبيا 24

كشف مصرف ليبيا المركزي عن حجم مرتبات العاملين في الخارج خلال ثلاثة أعوام، وسط زيادة كبيرة في الأرقام مقارنةً بين العام 2021 والعام 2023.

وبحسب مصرف ليبيا المركزي، بلغ حجم الإنفاق على مرتبات العاملين في الخارج في القنصليات والسفارات خلال العام ألفين وواحدٍ وعشرين (155 مليون دولار)

وبلغ حجم الإنفاق على مرتبات العاملين في الخارج خلال العام الذي يليه (2022) حوالي مئتين وسبعة وأربعين مليون دولار (247 مليون دولار)

في حين قفز حجم الإنفاق خلال العام ألفين وثلاثة وعشرين -العام الماضي- إلى ثلاثمئة وتسعة وثلاثين مليون دولار (339 مليون دولار) بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

ووفقًا لآخر بيان حول الإيراد والإنفاق خلال العام الحالي (2024) كشف مصرف ليبيا المركزي أن المرتبات تهيمن على 80% من حجم الإنفاق العام، داعيَّا إلى ترشيد الإنفاق وتقنين المرتبات.

مصرف ليبيا المركزي-مرتبات
مصرف ليبيا المركزي-مرتبات

البيانات بالأرقام:

مرتبات العاملين في الخارج خلال آخر 3 أعوام:

2021 |   155 مليون دولار

2022 | 247 مليون دولار

2023 | 339 مليون دولار

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

 

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23 مايو، 2024 2:23 م
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