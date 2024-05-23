مدير مستشفى صبراتة: “المعاناة تزداد في ظل نقص الميزانية المخصصة”

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في تصريحات صحفية لـ أسامة الدحير مدير مستشفى صبراتة العام، وصف الوضع الصحي للمدينة بأنه يعاني من الإهمال ونقص في المعدات الطبية، لاسيما مع تزايد أعداد المهاجرين المتوفين، والذين انتشلتهم الفرق الخاصة من على شواطئ صبراتة.

وقال الدحير: “معاناة المستشفى تزداد في ظل نقص الميزانية المخصصة، ونقص الأدوية، وعدم استحداث أي أقسام جديدة أو إجراء أعمال توسعة لمبناه الذي أنشئ في الثمانينيات”.

أوضاع صحية صعبة بصبراتة

وأضاف “أعداد مُرتادي المستشفى تتجاوز الألف مريض يوميًا، في ظل تعطل مشافي عدد من المناطق المحيطة، ما يجعله يعمل بأضعاف قدرته الاستيعابية والطبية، ومرضى الكلى يُعانون جراء نقص المشغلات، و اضطررنا إلى تقديم جلستين لكل مريض أسبوعيًا، بدلاً من 3 جلسات”.

وتابع “نطالب الحكومة ووزارة الصحة والمصرف المركزي، بتسييل الميزانية المخصصة للمستشفى التي تقدر بـ 8 ملايين دينار، والتي لا يصل منها إلا أقلّ من نصفها، ويُنفق منها نحو 60 ألف شهريًا لشراء الأكسجين، ولم يتلق نحو 400 عنصر طبي بالمستشفى مستحقاتهم منذ نحو 3 سنوات”.

وفي ذات الوقت تعمل القطاعات الصحية في الشرق الليبي والمناطق التابعة للحكومة الليبية، على تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين، وتستجيب للحالات الطارئة أيضاً، لاسيما في مدينة الكفرة والتي تشهد أزمة تدفق للنازحين السودانيين، إذ استجابت وزارة الصحة بقيادة الوزير عثمان عبدالجليل، لاستيعاب الوضع الصحي هناك، وتشكيل لجنة طبية، أطلقت في الآونة الأخيرة حملة تطعيمات تعزيزية لكافة المواطنين والنازحين السودانيين.