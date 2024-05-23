مخلفات الحرب خطر يحدق بالليبيين.. المباحث الجنائية تتعامل مع “قنبلة يدوية” ملقاة في “غوط الشعال”

أخبار ليبيا 24

لازالت أعداد ضخمة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشرة بشكل كبير في عدة مناطق من ليبيا، ما يجعلها خطرا يهدد حياة المدنيين أو يصيبهم بجروح.

وفي آخر تصريح أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الخميس، التعامل قنبلة يدوية ملقاة على الطريق العام بمنطقة غوط الشعال في طرابلس.

وقال الجهاز، إن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية تعامل مع قنبلة يدوية نوع (رمانة) غير آمنة ملقاة على الطريق العام بمنطقة غوط الشعال.

وأوضح الجهاز، أن التعامل مع القنبلة جاء بعد ورود بلاغ من قبل مركز شرطة غوط الشعال، حيث جرى اتخاذ جميع تدابير السلامة وفق المعايير المعتمدة للتخلص منها في مكانها بالطرق الآمنة.

مزيد من مخلفات الحرب

ويوم أمس الأربعاء انتشل فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية بالجبل الغربي عدد مخلفات الحرب بالطريق الرابط بين مدينة غريان ومدينة جادو.

جهاز المباحث الجنائية قال إن عمليات الانتشال جاءت بعد عمليات مسح ومشيط للمنطقة، إثر تلقي بلاغا بالخصوص.

الجهاز أفاد، بأنه عُثر على 7 صواريخ نوع (107) بدون صمامات غير متفجرة، ورأس حربي، حيث جرى نقلها وفق المعايير المعتمدة تمهيدا للتخلص منها.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد انتشل فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بجهاز المباحث الجنائية بالجبل الغربي، إثر بلاغ من مركز شرطة الضوّه بوجود مخلفات حرب في دائرة عمل المركز، مخلفات حرب، يوم الاثنين، ملقاة على الطريق العام بالقرب من مسجد الضوّه في مدينة الأصابعة.

وفور وصول الفريق إلى المكان باشر في عمليات المسح والتمشيط، حيث وقاموا بتجميع مخلفات حرب متكونة من عدد 6 قذائف هاون بدون صمامات.

اتخذت الإجراءات اللازمة لنقلهم الى المكان المخصص إلى حين إتلافهم بالطرق الأمنة وفق المعايير المتبعة.