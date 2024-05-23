ليفاندوفسكي: أريد البقاء في برشلونة الموسم المقبل

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اقترح روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أنّه سيبقى في نادي الدوري الإسباني الموسم المقبل، وقال إنه يأمل في المساهمة في طموحات فريقه للحصول على الألقاب.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة من بايرن ميونيخ في عام 2022 مقابل حوالي 43 مليون يورو في صفقة من المقرر أن تنتهي في يونيو 2026. ومنذ ذلك الحين ساعدهم على الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني.

أنهى اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا موسمه الأول كأفضل هداف في الدوري برصيد 23 هدفًا وسجل 18 هدفًا في موسم برشلونة الحالي بدون ألقاب.

وتزايدت الشكوك حول مستقبل ليفاندوفسكي في النادي منذ أن أعلن المدرب تشافي في البداية رحيله في يناير، لكنه تراجع عن ذلك في أبريل.

ويواجه برشلونة أيضًا تحديات اقتصادية، حيث أدت فاتورة الأجور المتضخمة ومشروع تجديد بقيمة 1.6 مليار يورو في ملعب كامب نو إلى زيادة الضغوط المالية هذا الموسم.

ليفاندوفسكي: أريد الفوز مع برشلونة

وقال ليفاندوفسكي: “بالطبع، الأمر واضح جدًا بالنسبة لي.. أريد الفوز بالعديد من الألقاب مع برشلونة وأنا متأكد من أننا سنكون أقوى في الموسم المقبل وسنفوز أيضًا بالألقاب”.

وأضاف: “أريد دائمًا الأفضل، ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لزملائي في الفريق، وأنا متأكد من أن هذا الفريق سيفوز بالألقاب الموسم المقبل لأنني أرى ما نفعله كل يوم.

وقال المهاجم البولندي: “بالنسبة لي، هذا هو ما يهم لأن هذا النادي قريب من قلبي وأريد أن أقدم الكثير للفريق والنادي”.

وقال تشافي في وقت سابق من شهر مايو: “نحن نقدر وجود روبرت في الفريق كثيرًا وسنقرر مستقبله في نهاية الموسم”.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتوج حديثا باللقب. وسيواجهون إشبيلية في مباراتهم الأخيرة بالموسم يوم الأحد.