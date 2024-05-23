ليبيان يفوزان في جائزة ليبيا لحفظ وتجويد القرآن

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كرّم أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، الفائزين بالتراتيب الأولى في مسابقة جائزة ليبيا لحفظ وتجويد القرآن الكريم، جاء هذا التكريم خلال حفل حضره رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، عاطف العبيدي، ورئيس أركان الوحدات الأمنية، اللواء خالد حفتر.

وحصد أبناء ليبيا التراتيب الأولى عن فئتين، جانب القرآن الكريم، إذ تحصل على المركز الأول (إبراهيم زيدان) وعن فئة جانب القرآن والتفسير، فاز بالترتيب الأول (عبدالحميد الحصادي)، أما جانب القرآن بالقراءات العشر تحصل على الترتيب الأول (عبدالوهاب الفارح) من دولة إثيوبيا.

حمّاد يؤكد دعمه لمراكز حفظ القرآن

وخلال كلمته التي ألقاها في حفل الختام، هنأ الفائزين بالمسابقة “نتمنى لباقي المتسابقين النجاح والتقديم في مسابقات أخرى، فالكل في مثل هذه المنافسات رابح وفائز، ولا يوجد خاسر فيها ابداً”.

وأكد حماد على دعم الحكومة لمراكز تحفيظ القرآن “مازلنا مستمرين في بذل الجهود لدعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم” وتابع “على أولياء الأمور تشجيع أبنائهم على الالتحاق بهذه المدارس والمراكز، خاصة وأننا مقبلين على العطلة الدراسية الصيفية”.

ونظمت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية المسابقة، وبإشراف رئيس أركان القوات البرية اللواء صدام خليفة حفتر، وبرعاية من اللواء طارق بن زياد معزز، وشاركت في المسابقة 60 دولة، وبعدد 96 متسابقاً، من بينهم متسابقان ليبيان، وتنافس المتسابقون على ثلاثة فروع، حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ القرآن الكريم مع التفسير، وحفظ القراءات العشر، بالإضافة إلى تنظيم مسابقتين على هامش الجائز وهما، مسابقة البحوث العلمية والثانية مسابقة المنظومات العلمية الأولى