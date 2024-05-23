توقعَ صندوق النقد الدولي أن يبلغ عدد السكان في ليبيا خلال العام الحاليّ ستة ملايين وثمانمئة ألف نسمة.. فماذا عن توقعات العام 2028؟

أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن عدد السكان في ليبيا خلال العام 2024 سيبلغ ستة ملايين وثمانمئة ألف نسمة تقريبًا.

بينما زاد عدد السكان خلال العام الذي يليه بواقع مئتي ألف مسجلاً خلال العام (2025) 7 ملايين نسمة، في حين لم يطرأ أي تغيير على عدد السكان في ليبيا خلال العام (2026) وسيثبُت عند 7 ملايين نسمة وفقَ توقعات صندوق النقد الدولي.

أما عن العام (2027) فمن المتوقع أن يُسجل عدد السكان في ليبيا سبعة ملايين ومئة ألف نسمة أي بزيادة قدرها مئة ألف عن عامي (2025-2026) وفقَ صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن يُسجل عدد السكان خلال العام (2028) زيادة طفيفة عند سبعة ملايين ومئتي ألف نسمة تقريبًا.

البيانات بالأرقام:

كم سيبلغ عدد سكان ليبيا بحلول العام 2028؟

2024 | 6.8 مليون نسمة

2025 | 7 ملايين نسمة

2026 | 7 ملايين نسمة

2027 | 7.1 مليون نسمة

2028 | 7.2 مليون نسمة

– المصدر: توقعات صندوق النقد الدولي.