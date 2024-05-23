صندوق النقد يدعو لبنان لتبني إصلاحات اقتصادية شاملة

قال صندوق النقد الدولي، إن الإصلاحات الاقتصادية الحالية التي تتبناها الحكومة غير كافية لإعانة الاقتصاد، رغم ما حققه الاقتصاد من نمو طفيف.

ودعا صندوق النقد الدولي، خلال اختتام وفده زيارة إلى بيروت لتقييم الأوضاع الاقتصادية، الحكومة اللبنانية إلى بذل المزيد من الجهود لإصلاح الاقتصاد المتعثّر، ومعالجة أزمتي البطالة والفقر، مؤكدّا أنّ إهمال اتخاذ الإصلاحات الاقتصادية يعمّق الخسائر الفادحة في الاقتصاد اللبناني.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن لبنان بحاجة لمعالجة خسائر البنوك وحماية أصول المودعين؛ للوصول على إصلاحات اقتصادية أكثر شمولاً.

إلى ذلك… أطلقَتْ الشركة العربية للتكنولوجيا العالمية اللبنانية (AWT) أول منصة لبنانية مالية واجتماعية شاملة؛ بُغية مجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المُنهك.

المنصة التي حملت اسم (MATENSA) تسعى لتسهيل طريقة إدارة الأموال وتقنين المصروفات سواء للأفراد أو للمؤسسات المختلفة، كما تعمل على تحقيق التواصل السلس بين العملاء والشركات التي يتعاملون معها ماليًا مثل المصارف وشركات الاتصال وغيرها.

الشركة العربية للتكنولوجيا العالمية اللبنانية (AWT)، أوضحتْ أن المنصة هي: ” منصة مالية اجتماعية شاملة الخدمات وهي حائزة على ترخيص أيزو 27001 وترخيص مصرف لبنان كمحفظة إلكترونية” حسب قولها.

أزمة اقتصادية خانقة

وتواصل الأزمة الاقتصادية اللبنانية التفاقم في ظل حالة الانسداد السياسي، فبحسب صندوق النقد الدولي فإن أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة، ومقاومة الإصلاحات من أصحاب مصالح.