أخبار دوليةالأخبارصحة

دراسة حديثة تحذر من تناول المكملات الغذائية بشكل كبير

قد تزيد من خطور أمراض القلب

23 مايو، 2024 1:53 م
0 0
image 6483441 21

أخبار ليبيا 24

توصلت دراسة بريطانية جديدة إلى أن الاستخدام المستمر للمكملات الغذائية، مثل المكمل زيت السمك قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

تفاصيل حول الدراسة

وتابعت الدراسة  415 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً، لمدة 12 عاماً تقريباً.

وقال نحو 31.5 في المائة من المشاركين إنهم يتناولون مكملات زيت السمك بانتظام، على إعتبار أن زيت السمك غنيٌّ بأحماض (أوميغا 3) الدهنية، والتي أكدت عدد من الدراسات السابقة أنها تدعم صحة الدماغ والقلب.

ولكن ارتبطت هذه المكملات الغذائية الشهيرة، بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 13 في المائة، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 5 في المائة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية، ويعتبر  هذا الخطر أكثر احتمالية للحدوث لدى النساء والمدخنين بنسبة 6 في المائة.

أما الحالات التي لها تاريخ مرضي مرتبط بالقلب، جاءت النتائج مختلفة تماماً، حيث ارتبطت مكملات زيت السمك بانخفاض خطر تطور الرجفان الأذيني إلى نوبة قلبية بنسبة 15 في المائة، وانخفاض خطر الوفاة بعد التعرض لقصور القلب بنسبة 9 في المائة.

وتُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم؛ حيث تودي بحياة ما يُقدر بنحو 17.9 مليون شخص، كل عام، إذ لفت الباحثون إلى الحاجة لمزيد من الدراسات، لبحث هذا الأمر.

الوسوم
23 مايو، 2024 1:53 م
0 0

المزيد من الأخبار

image 6483441 19

مدير مستشفى صبراتة: “المعاناة تزداد في ظل نقص الميزانية المخصصة”

23 مايو، 2024 1:07 م
image 6483441 20

ليبيان يفوزان في جائزة ليبيا لحفظ وتجويد القرآن

23 مايو، 2024 12:58 م
خيري التميمي

التميمي يلتقي بغانيون بمقر القيادة العامة.. ومناقشة للوضع الإنساني في البلاد

23 مايو، 2024 12:43 م
الطقس

اعتدال حالة الطقس على أغلب المناطق

23 مايو، 2024 10:11 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى