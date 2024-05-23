دراسة حديثة تحذر من تناول المكملات الغذائية بشكل كبير

أخبار ليبيا 24

توصلت دراسة بريطانية جديدة إلى أن الاستخدام المستمر للمكملات الغذائية، مثل المكمل زيت السمك قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

تفاصيل حول الدراسة

وتابعت الدراسة 415 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً، لمدة 12 عاماً تقريباً.

وقال نحو 31.5 في المائة من المشاركين إنهم يتناولون مكملات زيت السمك بانتظام، على إعتبار أن زيت السمك غنيٌّ بأحماض (أوميغا 3) الدهنية، والتي أكدت عدد من الدراسات السابقة أنها تدعم صحة الدماغ والقلب.

ولكن ارتبطت هذه المكملات الغذائية الشهيرة، بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 13 في المائة، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 5 في المائة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية، ويعتبر هذا الخطر أكثر احتمالية للحدوث لدى النساء والمدخنين بنسبة 6 في المائة.

أما الحالات التي لها تاريخ مرضي مرتبط بالقلب، جاءت النتائج مختلفة تماماً، حيث ارتبطت مكملات زيت السمك بانخفاض خطر تطور الرجفان الأذيني إلى نوبة قلبية بنسبة 15 في المائة، وانخفاض خطر الوفاة بعد التعرض لقصور القلب بنسبة 9 في المائة.

وتُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم؛ حيث تودي بحياة ما يُقدر بنحو 17.9 مليون شخص، كل عام، إذ لفت الباحثون إلى الحاجة لمزيد من الدراسات، لبحث هذا الأمر.