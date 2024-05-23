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خوري وأونماخت يبحثان آليات الدفع بالعملية السياسية

خوري وجولاتها السياسية

23 مايو، 2024 10:00 م
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خوري-أونماخت
خوري-أونماخت

أخبار ليبيا 24

بحثتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس البعثة، مع ميخائيل أونماخت، السفير الألماني لدى ليبيا، آخر المستجدات السياسية في ليبيا وسُبل الدفع بالعملية الانتخابية.

خوري تبحث آليات الدفع بالعملية السياسية

خوري وأونماحت السفير الألماني لدى ليبيا؛ تباحثَا في طرابلس حول آليات تعزيز العملية السياسية لتلبية احتياجات الشعب الليبي، بحسب ما ورد في منشورٍ مقتضب صادر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

خوري-أونماخت
خوري-أونماخت

خوري وبرنت والموقف الدولي الداعم لليبيا

خوري وفي لقاءٍ منفصل مع جيريمي برنت القائم بالأعمال الأمريكي؛ التوجّه نحو «عملية سياسية شاملة وجامعة يقودها ويملكها الليبيون» بحسب منشور البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وشدّدت خوري خلال لقاء جيريمي في مقر بعثة الأمم المتحدة، في طرابلس؛ على ضرورة اتخاذ موقف دولي منسق لدعم الليبيين في تحقيق السلام الدائم والاستقرار.

خوري-برنت
خوري-برنت

خوري تجدد دعم البعثة للمرأة الليبية

إلى ذلك.. ناقشتْ خوري مع حورية الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ آلياتِ إشراك المرأة في تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا، مجدّدةً دعم البعثة للمشاركة الفعالة للمرأة الليبية في عمليات بناء السلام وصناعة القرار، بحسب منشور البعثة.

خوري-الطرمال
خوري-الطرمال

الباعور وخوري و آليات الوصول إلى الانتخابات

وفيما سبق… بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية خلال لقائه ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ دعم الأطراف الليبية للوصول إلى الانتخابات وتلبية تطلعات الليبيين.

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23 مايو، 2024 10:00 م
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