خوري وأونماخت يبحثان آليات الدفع بالعملية السياسية

بحثتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس البعثة، مع ميخائيل أونماخت، السفير الألماني لدى ليبيا، آخر المستجدات السياسية في ليبيا وسُبل الدفع بالعملية الانتخابية.

خوري وأونماحت السفير الألماني لدى ليبيا؛ تباحثَا في طرابلس حول آليات تعزيز العملية السياسية لتلبية احتياجات الشعب الليبي، بحسب ما ورد في منشورٍ مقتضب صادر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

خوري وفي لقاءٍ منفصل مع جيريمي برنت القائم بالأعمال الأمريكي؛ التوجّه نحو «عملية سياسية شاملة وجامعة يقودها ويملكها الليبيون» بحسب منشور البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وشدّدت خوري خلال لقاء جيريمي في مقر بعثة الأمم المتحدة، في طرابلس؛ على ضرورة اتخاذ موقف دولي منسق لدعم الليبيين في تحقيق السلام الدائم والاستقرار.

إلى ذلك.. ناقشتْ خوري مع حورية الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ آلياتِ إشراك المرأة في تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا، مجدّدةً دعم البعثة للمشاركة الفعالة للمرأة الليبية في عمليات بناء السلام وصناعة القرار، بحسب منشور البعثة.

وفيما سبق… بحثَ الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية خلال لقائه ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ دعم الأطراف الليبية للوصول إلى الانتخابات وتلبية تطلعات الليبيين.