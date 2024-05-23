جيريمي يؤكد للحداد دعم أمريكا توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية

أكدَ جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية على موقف الولايات المتحدة الداعم لحماية سيادة ليبيا وصون حدودها.

جيريمي وخلال لقائه رئيس الأركان محمد الحداد في طرابلس، ناقشَا الأوضاع الأمنية والعسكرية، إذ شدّد جيريمي على موقف بلاده الداعم للجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا وتأمين حدودها في ظل التحديات والاضطرابات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، بحسب تدوينة لجيرمي عبر منصة «X»

وشدّد جيريمي خلال لقائه الحداد على تشجيع أمريكا توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، حسب قوله.

وفي وقتٍ سابق… أبدى جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الاقتصاد الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء جيرمي بوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية محمد الحويج؛ إذ ناقشَ الطرفان أهداف تنويع الاقتصاد في ليبيا، وكيف يمكن للولايات المتحدة والشركات الأميركية دعم التطلعات الاقتصادية لليبيا، بحسبِ تدوينة على حساب السفارة الأمريكية.

خوري وفي لقاءٍ منفصل مع جيريمي برنت القائم بالأعمال الأمريكي؛ التوجّه نحو «عملية سياسية شاملة وجامعة يقودها ويملكها الليبيون» بحسب منشور البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وشدّدت خوري خلال لقاء جيريمي في مقر بعثة الأمم المتحدة، في طرابلس؛ على ضرورة اتخاذ موقف دولي منسق لدعم الليبيين في تحقيق السلام الدائم والاستقرار.